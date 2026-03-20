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El presidente del Athletic denuncia acoso y amenazas en su domicilio

Jon Uriarte ha denunciado en la Ertzaintza que jóvenes radicales vinculados al fútbol han llegado a entrar en el portal de su domicilio y le han dejado mensajes intimidantes.
Jon Uriarte (Athletic).
Jon Uriarte. EFE.
Euskaraz irakurri: Athleticeko presidenteak jazarpena eta mehatxuak salatu ditu
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EITB

Última actualización

El presidente del Athletic Club de Bilbao ha denunciado ante la Ertzaintza una campaña de acoso y de amenazas, supuestamente realizada por jóvenes "radicales vinculados al fútbol". 

Una información adelantada por el periódico El Correo señala que Uriarte ha aportado documentación "escrita y audiovisual" que revelaría el seguimiento sufrido entre el 22 de diciembre y el 9 de enero, día en el que un joven vestido de cartero entregó, según este diario, al portero del edificio en el que reside Uriarte, una carta con frases desafiantes. 

El material audiovisual entregado son grabaciones de las cámaras de vigilancia, en el que se vería a un joven encapuchado entrando en el portal e insertando en un buzón pegatinas con el texto "Kaixo hijos de puta, Herri Norte está en vuestra casa". Unos días después, según relata el diario, dos jóvenes se colocaron detrás de Uriarte cuando éste iba por la calle y le preguntaron que qué le habían parecido las pegatinas y añadieron: "Ya te cogeremos en algún otro momento por esta zona". 

Estos hechos, como otros antececentes del mismo tipo, han llevado finalmente al presidente rojiblanco a presentar denuncia. 

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