Del pino al eucalipto: radiografía de un bosque en transformación

La llegada de la primavera devuelve poco a poco el verdor al paisaje de la Comunidad Autónoma Vasca, donde los bosques desempeñan un papel fundamental. Más allá de su valor estético, las masas forestales conforman un sistema vivo, dinámico y en permanente evolución, tal y como evidencian los datos del Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.

Aunque la superficie forestal de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa apenas ha variado en los últimos 30 años, su estructura, distribución y composición sí se han ido transformando poco a poco. En la actualidad, los bosques ocupan el 54,81 % del suelo de la CAV: 396 003 hectáreas, el equivalente a 554,6 campos de fútbol y casi 6000 hectáreas más que en 1996.