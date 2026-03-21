Queman 12 contenedores en diferentes calles de Getxo

El Ayuntamiento de Getxo (Bizkaia) investiga "la quema intencionada" de 12 contenedores durante la pasada noche en distintos puntos del municipio, que han provocado importantes pérdidas materiales, y que ha condenado la alcaldesa, Amaia Agirre.

En concreto, se han incendiado contenedores en las calles Andrés Larrazabal, El Club, El Pinar, calle Amaia y Zugazarte, todas ellas en el barrio de Las Arenas. Al parecer, el presunto autor ha seguido un recorrido fijado que se iniciado en El Pinar y ha finalizado en la calle Amaia.

Según ha informado ese consistorio vizcaíno, Getxo dispone de contenedores equipados con sistemas de alarma, lo que ha permitido reconstruir la secuencia de los incendios y establecer una posible trayectoria de los hechos. Gracias a esta tecnología, la Policía Local trabaja ya en la identificación de una persona sospechosa.



Los incendios han sido sofocados con rapidez por dotaciones de bomberos de la Diputación Foral de Bizkaia, en coordinación con la Policía Local de Getxo, que ha logrado controlar la situación y evitar daños personales. No obstante, los hechos han provocado cuantiosos daños materiales que están siendo evaluados por los servicios municipales.



El Ayuntamiento de Getxo ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que colabore aportando cualquier información que pueda resultar útil para esclarecer lo ocurrido. Además, la alcaldesa de Getxo ha condenado "enérgicamente" los hechos y ha adelantado que "el Ayuntamiento va a poner todos los medios necesarios para identificar a la persona responsable y evitar que situaciones como esta se repitan".