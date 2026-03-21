12 edukiontzi erre dituzte Getxoko hainbat kaletan
Areeta auzoko bost kaletan eman diete su edukiontziei, eta kalte material ugari eragin. Getxoko Udaltzaingoa pertsona susmagarri bat identifikatzeko lanean ari da.
Getxoko hainbat kaletan 12 edukiontziri su eman diete bart, eta kalte material handiak sortu dituzte, Getxoko Udalak jakinarazi duenez.
Zehazki, Andres Larrazabal, Club, El Pinar eta Amaia kaleetan eta Zugatzarte etorbidean erre dituzte edukiontziak, Areeta auzoan. Antza, ustezko egilea El Pinar kalean hasi da edukiontziak erretzen, eta Amaia kalean amaitu du ibilbidea.
Getxoko Udalak jakinarazi duenez, edukiontziek alarma-sistema dute, eta horri esker, suteen sekuentzia aztertu eta zein ordutan erre diren zehaztu ahal izan dute. Hala, susmagarri bat identifikatzeko lanean ari da jada Getxoko Udaltzaingoa.
Bizkaiko Foru Aldundiko suhiltzaileek azkar itzali dituzte suteak, eta udaltzainek lagunduta, inor zauritzea saihestu dute. Zoritxarrez, kalte materialak handiak dira zenbait kasutan.
Udalak laguntza eskatu die herritarrei, gertatutakoa argitzeko baliagarria izan daitekeen edozein informazio balute. Alkateak "gogor" gaitzetsi du gertatutakoa, eta aurreratu du Udalak baliabide guztiak jarriko dituela "egilea identifikatzeko eta horrelako egoerak errepika ez daitezen".
