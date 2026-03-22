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Santander se moviliza para honrar a las víctimas de la pasarela de El Bocal y exigir responsabilidades

Santander se moviliza para honrar a las víctimas de la pasarela de El Bocal y exigir responsabilidades
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Santander mobilizatu egin da El Bocal pasabideko biktimak ohoratzeko eta erantzukizunak eskatzeko
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EITB

Última actualización

Centenares de personas y colectivos han participado en una marcha en Santander para recordar a los seis jóvenes fallecidos en el colapso de la pasarela de El Bocal y reclamar justicia. Bajo el lema “por la verdad y la dignidad de las víctimas”, han recorrido el centro de la ciudad hasta el Ayuntamiento, donde se ha leído un manifiesto en memoria de los estudiantes.

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