Santander se moviliza para honrar a las víctimas de la pasarela de El Bocal y exigir responsabilidades
Centenares de personas y colectivos han participado en una marcha en Santander para recordar a los seis jóvenes fallecidos en el colapso de la pasarela de El Bocal y reclamar justicia. Bajo el lema “por la verdad y la dignidad de las víctimas”, han recorrido el centro de la ciudad hasta el Ayuntamiento, donde se ha leído un manifiesto en memoria de los estudiantes.
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Barcelona, Madrid y Berlín se unen a Korrika!
Korrika ha vuelto a demostrar que no tiene fronteras. Cientos de personas se han congregado este sábado en Barcelona, Madrid y Berlín para correr por el euskera. Correr fuera de Euskal Herria se está convirtiendo en una tradición y ya son 50 las grandes ciudades que han visto pasar a los korrikalaris, que causan gran expectación allí por donde pasan.
Una marcha antirracista denuncia en Bilbao "el auge del fascismo" y su "impunidad"
Cientos de personas han secundado este sábado una manifestación convocada por la Asamblea Antirracista 21M de Bilbao, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, en la que han denunciado el "auge del fascismo" como resultado de la "desmemoria colectiva que niega la responsabilidad vasca en el proyecto civilizatorio colonial", además de alertar sobre "la impunidad" de actuaciones y discursos "de grupos neonazis y supremacistas".
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De esta forma, el Gobierno español contesta a EH Bildu desglosando los 106 detenidos desde 2021, aunque sin detallar a qué cuerpo policial corresponde cada uno de los arrestados o investigados por su presunta relación con el narcotráfico.
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En concreto, se han incendiado 12 contenedores en cinco calles del barrio getxoztarra de Las Arenas, y otros tres en el barrio bilbaíno de Zorroza. En Getxo, la Policía Municipal trabaja ya en la identificación de una persona sospechosa.
Durango grita por Palestina
Además de a la música, el festival ha abierto una ventana a bertsolaris y humoristas, ya que han participado las y los bertsolaris Maialen Lujanbio, Amets Arzallus, Txaber Altube y Nerea Ibarzabal, y los monologuistas Antton Telleria y Asier K. Además, el colectivo Nabiga desplegará sobre el escenario el espectáculo “Nondik abiatu inora”.
El testigo de Korrika recorre la Ribera y toma rumbo a Pamplona
Está previsto que llegue a las 13:23 horas de este domingo a la capital navarra, en su cuarta jornada. Mientras, este sábado Korrika está recorriendo la Ribera a lo largo y ancho, con el clamor de vivir en euskera en toda Navarra.
Cientos de personas piden el fin del bloqueo a Cuba en Bilbao
Convocados por la plataforma Hegoak, centenares de personas se han concentrado este mediodía en el Arenal bilbaíno bajo el lema "Kuba bizirik. Blokeorik ez". Han rechazado firmemente "la política de asfixia económica y bloqueo energético impuesta por la UE" y han mostrado su apoyo al convoy solidario que llegará a La Habana. La plataforma también ha realizado otra concentración en Pamplona.