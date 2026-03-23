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Un accidente múltiple en los túneles de Malmasín provoca retenciones en la A-8 en sentido Irun

Aunque la carretera está totalmente operativa, un carril ha permanecido cerrado durante una hora y media, lo que provoca aún largas retenciones. Al menos cuatro personas han resultado heridas en el accidente.

Foto: @TrafikoEJGV
Euskaraz irakurri: Istripu anitz izan dira Malmasingo tuneletan, eta auto-ilarak sortu dira A-8an, Irungo noranzkoan
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EITB

Última actualización

Un accidente en el que se han visto implicados cuatro vehículos ha tenido lugar este lunes en la A-8, en Basauri, en sentido San Sebastián, a la salida de los túneles de Malmasin, donde al menos cuatro personas han resultado heridas. Como consecuencia del siniestro, un carril ha tenido que ser cortado durante hora y media (ya está totalemente abierto), lo que está dificultando aún la circulación.

El incidente ha provocado, a las 07:40 horas, más de 7 kilómetros de retenciones, según la información facilitada por los servicios de emergencia. La congestión afecta a este tramo de la autopista en dirección este.

Cuatro personas han resultado heridas, al parecer leves, y han sido trasladadas al hospital de Basurto.

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