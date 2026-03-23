Un accidente múltiple en los túneles de Malmasín provoca retenciones en la A-8 en sentido Irun
Aunque la carretera está totalmente operativa, un carril ha permanecido cerrado durante una hora y media, lo que provoca aún largas retenciones. Al menos cuatro personas han resultado heridas en el accidente.
Un accidente en el que se han visto implicados cuatro vehículos ha tenido lugar este lunes en la A-8, en Basauri, en sentido San Sebastián, a la salida de los túneles de Malmasin, donde al menos cuatro personas han resultado heridas. Como consecuencia del siniestro, un carril ha tenido que ser cortado durante hora y media (ya está totalemente abierto), lo que está dificultando aún la circulación.
El incidente ha provocado, a las 07:40 horas, más de 7 kilómetros de retenciones, según la información facilitada por los servicios de emergencia. La congestión afecta a este tramo de la autopista en dirección este.
Cuatro personas han resultado heridas, al parecer leves, y han sido trasladadas al hospital de Basurto.
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