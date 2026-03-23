El Gobierno de Navarra creará un observatorio para la prevención del suicidio con presencia multidisciplinar
El Ejecutivo foral ha presentado la Estrategia de prevención y atención a las personas con conductas suicidas en Navarra. En 2025, un total de 39 personas murieron por suicidio en Navarra, lo que supone un descenso del 32,7 % con respecto a 2024, la más baja registrada desde 2001.
Navarra contará con un observatorio para la prevención del suicidio, dentro de la nueva Estrategia de prevención y atención a las personas con conductas suicidas.
El Observatorio, que se situará en el Instituto de Salud Pública de Navarra, contará con una presencia multidisciplinar para analizar desde todas las ópticas todo lo que afecta a estas conductas y poder abordarlas para su disminución, con el fin último de prevenir el suicidio, mejorar la detección temprana del riesgo y garantizar una atención coordinada y eficaz a las personas afectadas.
El Gobierno de Navarra ha presentado esta mañana la Estrategia de prevención y atención a las personas con conductas suicidas en Navarra, con el objetivo de fortalecer la capacidad institucional para prevenir el suicidio, mejorar la detección temprana del riesgo y garantizar una atención coordinada y eficaz a las personas afectadas.
La Estrategia se fundamenta en un enfoque intersectorial y basado en la evidencia, que reconoce la influencia de factores individuales, sociales y comunitarios en la conducta suicida.
En total, la Estrategia establece nueve objetivos estratégicos orientados a mejorar la prevención, la detección y la atención a las conductas suicidas.
Tal y como ha explicado el consejero de Salud, Fernando Domínguez, "la conducta suicida constituye un problema relevante de salud pública debido a su complejidad, su carácter multifactorial y el profundo impacto que genera en las personas, las familias y la sociedad".
En 2025, un total de 39 personas fallecieron por suicidio en Navarra, lo que supone un descenso del 32,7 % con respecto a 2024, la más baja registrada desde 2001. A pesar de que la tendencia se mantiene estable, el Gobierno navarro destaca la necesidad de una respuesta estructurada y sostenida.
Si tienes pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida, llama al teléfono gratuito 024. Si eres familiar o allegado de una persona con riesgo de conducta suicida, también puedes llamar al 024. Es un teléfono del Ministerio de Sanidad. También puedes acudir a tu médico de cabecera. En caso de emergencia vital, llama directamente al 112.
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