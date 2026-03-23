Nafarroako Gobernuak suizidioa prebenitzeko behatokia sortuko du, diziplina anitzeko profesionalen parte hartzearekin
Jokabide suizidak dituzten pertsonak prebenitzeko eta artatzeko estrategia aurkeztu du Nafarroako Osasun Departamentuak. Iaz, 39 pertsona hil ziren Nafarroan beren buruaz beste eginda.
Suizidioa osasun publikoko arazo bat den garai honetan, gaiari heldu eta suizidioa prebenitzeko behatokia sortzea erabaki du Nafarroako Gobernuak. Hori da Nafarroan jokabide suizidak dituzten pertsonak prebenitzeko eta artatzeko estrategia berriak jasotzen duen neurrietako bat.
Behatokia Nafarroako Osasun Publikoaren Institutuan kokatuko da eta alor ezberdinetako profesionalek parte hartuko dute. Osasun Departamentuko adituek ez ezik, beste departamentuetako adituek ere suizidioaren prebentzioan nola sakondu aztertuko dute, besteak beste.
Fernando Dominguez Osasun kontseilariak eta Antonio Lopez Osasuneko zuzendari nagusiak Nafarroan jokabide suizidak dituzten pertsonen prebentziorako eta arretarako estrategia aurkeztu dute gaur goizean. Helburu nagusiak hauek dira: erakundeek suizidioa prebenitzeko duten gaitasuna indartzea, detekzio goiztiarra hobetzea eta kaltetutako pertsonei arreta koordinatua eta eraginkorra bermatzea.
Ebidentzia zientifikoen arabera, norbanakoen, gizartearen eta komunitatearen faktoreek jokabide suizidan eragina dute. Hori guztia aintzat hartuta osatu du bere estrategia Nafarroako Gobernuak.
Guztira, bederatzi helburu estrategiko zehaztu ditu Nafarroako Gobernuak suizidioa prebenitzeko, detekzio goiztiarra eta arreta hobetzeko.
Osasun kontseilariak azaldu duenez, "jokabide suizida osasun publikoko arazo garrantzitsua da". Are gehiago, arazo konplexua eta multifaktoriala dela nabarmendu du, eta pertsonengan, familiengan eta gizartean eragin sakona duena.
Iaz, 39 pertsona hil ziren Nafarroan beren buruaz beste eginda, aurreko urtean baino % 32,7 gutxiago —2024ko datua 2001etik izandako zifrarik txikiena izan zen—. Dena den, Nafarroako Gobernuak erantzun egituratu eta iraunkor bat emateko beharra nabarmendu du.
Pentsamendu, ideia edo jokabide suizida izateko arriskua baduzu, deitu 024 doako telefonora. Jokabide suizida izateko arriskua duen pertsona baten senide edo hurbilekoa bazara, deitu 024 telefonora. Osasun Ministerioaren telefonoa da. Familia medikuarengana ere joan zaitezke. Larrialdi egoeran bazaude, deitu zuzenean 112 zenbakira.
Zure interesekoa izan daiteke
