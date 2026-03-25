La pobreza real en Euskadi sube del 4 % al 6, 1%, según la encuesta de desigualdad
La tasa de pobreza real en Euskadi alcanzó el 6,1 % en 2024, según los datos presentados por la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, y por Jorge Aramendi, coordinador del Órgano Estadístico del mismo departamento. Este dato del 6,1 % supone un incremento sustancial, si se tiene en cuenta que el dato anterior, de 2022, era el 4 %. La encuesta oficial de pobreza y desigualdades sociales, realizada en casi 4.500 hogares y con más de 10.000 participantes, combina la capacidad de mantenimiento de ingresos y la acumulación de bienes para determinar la situación de vulnerabilidad de la población.
El informe muestra que, aunque la capacidad de las familias para mantener sus ingresos ha mejorado ligeramente, con la tasa de pobreza de mantenimiento bajando del 7,3 % al 7,2 %, crece la privación en la dimensión de acumulación: el porcentaje de hogares que no pueden permitirse al menos una semana de vacaciones pasa del 13,9 % al 18,8 %, y la proporción de familias sin un coche de menos de diez años sube del 58,1 % al 64,4 %.
En paralelo, algunos indicadores de habitabilidad presentan mejoras: las viviendas con problemas de humedad se reducen del 12,4 % al 9,8 % y los hogares expuestos a ruidos y contaminación bajan ligeramente del 8 % al 7,4 %.
La consejera Melgosa destacó que, pese al aumento de la pobreza real, la sociedad vasca mantiene capacidad de generar colchón, red y comunidad. Asimismo, apuntó que el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en la distribución de ingresos, mejora ligeramente, pasando del 26,9 % al 25,9 %, lo que indica una menor desigualdad aunque haya más personas en situación de pobreza.
El estudio se enmarca en un contexto de inflación creciente durante 2024, con un IPC interanual del 3,6 %, que encareció especialmente alimentación, vivienda y combustibles, afectando la capacidad de ahorro de muchos hogares. Además, la creciente población de origen extranjero, con más de 117.000 personas llegadas a Euskadi en 2023 y 2024, presenta mayor vulnerabilidad en algunos colectivos debido a dificultades en empleo, vivienda y ahorro.
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