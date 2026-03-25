Benetako pobrezia % 4tik % 6,1era igo da Euskadin, gizarte-desberdintasunei buruzko inkestaren arabera

Familiek eguneroko gastuak ordaintzeko duten gaitasuna hobetu bada ere, oporretan joateko eta hamar urte baino gutxiagoko autoa izateko zailtasunak areagotu dira.

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa junto al técnico del Órgano Estadístico del Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Jorge Aramendi. Foto: EFE Jorge Aramendi, Erronka Demografikoaren Estatistika Organoaren koordinatzailea, Nerea Melgosa sailburuarekin batera. Argazkia: EFE
Benetako pobrezia-tasa % 6,1ekoa izan zen Euskadin 2024an, Nerea Melgosa Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburuak eta Jorge Aramendi sail bereko Estatistika Organoaren koordinatzaileak aurkeztutako datuen arabera. Datuak igoera nabarmena islatzen du: aurrekoa, 2022koa, % 4koa baitzen. Pobreziari eta gizarte-desberdintasunei buruzko inkesta ofiziala ia 4.500 etxetan egin zen, 10.000 parte-hartzaile baino gehiagorekin, eta diru-sarrerak mantentzeko eta ondasunak metatzeko gaitasuna konbinatzen ditu, biztanleriaren kalteberatasun-egoera zehazteko.

Txostenak erakusten duenez, familiek diru-sarrerei eusteko duten gaitasuna zertxobait hobetu den arren, mantenu-pobreziaren tasa % 7,3tik % 7,2ra jaitsi den arren, gabezia handitu egin da metatze-dimentsioan: gutxienez astebeteko oporraldia ordaindu ezin duten familien ehunekoa % 13,9tik % 18,8ra igo da, eta hamar urte baino gutxiagoko autorik ez duten familien proportzioa % 58,1etik % 64,4ra igo da.

Aldi berean, bizigarritasun-adierazle batzuek hobekuntzak izan dituzte: hezetasun-arazoak dituzten etxebizitzak % 12,4tik % 9,8ra jaitsi dira, eta zarataren eta kutsaduraren eraginpean daudenak zertxobait jaitsi dira, % 8tik % 7,4ra.

Melgosa sailburuak nabarmendu duenez, benetako pobrezia areagotu den arren, euskal gizarteak koltxoi ekonomikoa, sarea eta komunitatea sortzeko gaitasuna du. Era berean, diru-sarreren banaketan desberdintasuna neurtzen duen Giniren koefizientea zertxobait hobetu dela adierazi zuen, % 26,9tik % 25,9ra igaro baita. Horrek desberdintasun txikiagoa adierazten du, pobrezia-egoeran pertsona gehiago dauden arren.

Azterlana 2024an egin zen, inflazioak goranzko joera zuela, urte arteko % 3,6ko KPIarekin. Horrek, bereziki, elikadura, etxebizitza eta erregaiak garestitu zituen, eta familia askoren aurrezteko gaitasunari eragin zion. Gainera, atzerriko jatorriko biztanleria gero eta handiagoa da, 2023an eta 2024an Euskadira 117.000 pertsona baino gehiago iritsi baitziren, eta ahulezia handiagoa du kolektibo batzuetan, enpleguan, etxebizitzan eta aurrezkian zailtasunak dituztelako.

