Euskadi perdió más de 6700 matriculaciones en infantil y primaria en el curso 2024-25

Las matriculaciones de alumnos en educación infantil cayeron un 4 % y en educación primaria un 3,1 % en el curso 2024-25 con respecto al anterior, en total 6752 menos en ambas etapas, lo que confirma la tendencia descendente en los últimos años de nuevos estudiantes en Euskadi.



Según los datos que publica este lunes el Instituto Vasco de Estadística -Eustat-, en el conjunto de las enseñanzas regladas no universitarias se registraron 404 637 matrículas, un 0,2 % menos.



Destaca el aumento de matriculaciones en Formación Profesional, que registró 2842 inscripciones más que en el curso anterior, un aumento del 6,1 %, el mayor crecimiento de los últimos quince años.



La estadística también señala que más de 33 000 personas se matricularon en Bachillerato y casi 50 000 lo hicieron en alguno de los niveles de Formación Profesional.



Más hombres en FP

La distribución por sexo en estos niveles fue dispar. Si bien el reparto en Bachillerato puede considerarse paritario (54,2 % de mujeres), la FP presentó cierto desequilibrio a favor de los hombres (64,6 %) y fue particularmente notorio en el grado básico (72,3 %).



Como en cursos anteriores, los datos evidencian diferencias de género en la elección de la modalidad de Bachillerato.



Tres de cada cuatro matrículas de la rama artística correspondieron a mujeres, que también fueron mayoría en Humanidades y Ciencias Sociales (58,2 %).



En el lado opuesto se encuentra el bachillerato general, que registró un 59,8 % de inscripciones masculinas. La modalidad de Ciencias y Tecnología fue la única en la que ambos sexos estuvieron representados de manera equilibrada.



En Formación Profesional los ámbitos vinculados a los cuidados y la imagen concentraron una presencia mayoritaria de mujeres.



Así, las enseñanzas de Imagen Personal, Servicios Socioculturales y a la Comunidad y Sanidad superaron el 76 % de participación femenina.



En contraste, las de carácter más técnico e industrial estuvieron más masculinizadas. Destacaron Transporte y Mantenimiento de Vehículos, Instalación y Mantenimiento, Marítimo Pesquera, Electricidad y Electrónica, Energía y Agua o Fabricación Mecánica, todas ellas con una presencia femenina inferior al 10 %.



