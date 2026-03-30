Euskadi perdió más de 6700 matriculaciones en infantil y primaria en el curso 2024-25
Según la encuesta de Eustat, destaca el aumento de matriculaciones en Formación Profesional, que registró 2842 inscripciones más que en el curso anterior, un aumento del 6,1 %, el mayor crecimiento de los últimos quince años.
Las matriculaciones de alumnos en educación infantil cayeron un 4 % y en educación primaria un 3,1 % en el curso 2024-25 con respecto al anterior, en total 6752 menos en ambas etapas, lo que confirma la tendencia descendente en los últimos años de nuevos estudiantes en Euskadi.
Según los datos que publica este lunes el Instituto Vasco de Estadística -Eustat-, en el conjunto de las enseñanzas regladas no universitarias se registraron 404 637 matrículas, un 0,2 % menos.
Destaca el aumento de matriculaciones en Formación Profesional, que registró 2842 inscripciones más que en el curso anterior, un aumento del 6,1 %, el mayor crecimiento de los últimos quince años.
La estadística también señala que más de 33 000 personas se matricularon en Bachillerato y casi 50 000 lo hicieron en alguno de los niveles de Formación Profesional.
Más hombres en FP
La distribución por sexo en estos niveles fue dispar. Si bien el reparto en Bachillerato puede considerarse paritario (54,2 % de mujeres), la FP presentó cierto desequilibrio a favor de los hombres (64,6 %) y fue particularmente notorio en el grado básico (72,3 %).
Como en cursos anteriores, los datos evidencian diferencias de género en la elección de la modalidad de Bachillerato.
Tres de cada cuatro matrículas de la rama artística correspondieron a mujeres, que también fueron mayoría en Humanidades y Ciencias Sociales (58,2 %).
En el lado opuesto se encuentra el bachillerato general, que registró un 59,8 % de inscripciones masculinas. La modalidad de Ciencias y Tecnología fue la única en la que ambos sexos estuvieron representados de manera equilibrada.
En Formación Profesional los ámbitos vinculados a los cuidados y la imagen concentraron una presencia mayoritaria de mujeres.
Así, las enseñanzas de Imagen Personal, Servicios Socioculturales y a la Comunidad y Sanidad superaron el 76 % de participación femenina.
En contraste, las de carácter más técnico e industrial estuvieron más masculinizadas. Destacaron Transporte y Mantenimiento de Vehículos, Instalación y Mantenimiento, Marítimo Pesquera, Electricidad y Electrónica, Energía y Agua o Fabricación Mecánica, todas ellas con una presencia femenina inferior al 10 %.
Un 12,2 % del alumnado es extranjero
En cuanto a la procedencia de los alumnos, en el curso 2024-25 se matricularon en enseñanzas de régimen general en Euskadi 45 775 personas que no poseían la nacionalidad española, un 12,2 % del total.
La presencia de alumnado de otras nacionalidades disminuyó a medida que se avanzaba en el nivel educativo. Un 12,9 % de las matrículas de primaria correspondió a alumnado que no poseía nacionalidad española.
Este porcentaje se redujo de manera progresiva en las etapas de ESO (10 %) y Bachillerato (4,7 %).
En las enseñanzas no profesionales la proporción de alumnado sin nacionalidad española fue mayor en los centros públicos y en ninguna de estas etapas la concentración de este tipo de estudiantes alcanzó el 10 % en los centros privados.
En cambio, en la FP básica y en la de grado medio, los centros privados recibieron más estudiantes de otras nacionalidades que los públicos.
El modelo D es el mayoritario
El panorama lingüístico del sistema educativo vasco se mantuvo estable respecto a cursos anteriores, con una ligera tendencia al alza del modelo D.
En el conjunto de las enseñanzas de régimen general, este modelo se situó como la opción predominante al concentrar el 71,2 % del alumnado, muy por encima del modelo B (15,8 %) y del modelo A (13 %).
En la Formación Profesional más de la mitad del alumnado (55,3 %) optó por realizar su formación en castellano y el euskera fue adquiriendo más presencia en los estudios de mayor grado académico.
Durante el pasado curso el importe destinado por el Gobierno Vasco a las becas y ayudas al estudio ascendió a los 71,9 millones de euros, 5,3 millones más que en el curso anterior, lo que supone un crecimiento del 8 %.
113 520 personas fueron beneficiarias de esas ayudas, casi un tercio del total de las matriculadas y el importe medio percibido por cada alumno fue de 634 euros.
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