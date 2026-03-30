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Fallece a los 77 años el catedrático de la EHU, escritor y articulista Ramón Zallo

Autor de numerosos libros, ha publicado también muchos artículos sobre economía, cultura, políticas culturales y comunicativas, y otros de corte sociopolítico. Publicó más de una docena de libros, el último 'Retrovisor y bisturí' (Alberdania, 2025), un "ejercicio de memoria crítica" sobre los últimos 60 años, y ha dirigido o codirigido "otras muchas obras colectivas".

Ramon Zallo EHUko katedradun, idazle eta artikulugilea hil da, 77 urte zituela REMITIDA / HANDOUT por EHU Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 30/3/2026
Ramón Zallo. Foto: UPV.
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Agencias | EITB

Última actualización

El catedrático de la Universidad del País Vasco-EHU, además de escritor y articulista, Ramón Zallo Elgezabal ha fallecido este lunes a los 77 años de edad.

Según ha informado la EUH en un comunicado, Ramon Zallo Elgezabal, nacido en Gernika-Lumo en 1948, era licenciado en Derecho y en Economía y doctor en Ciencias de la Información.

Dos años antes de la creación, en 1980, de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, comenzó a dar clases en la Unidad de Ciencias de la Información de Leioa. Fue nombrado catedrático de Comunicación Audiovisual de la EHU y ejerció como profesor emérito desde 2019 a 2022.

Miembro del Departamento de Comunicación Audiovisual y de la Publicidad, Zallo fue "pionero" en la investigación de las industrias de la comunicación y culturales.

En palabras del propio Zallo, "hubo que trascender en aquellos primeros años, en clave crítica, la sociología funcionalista y la economía micro", para aportar "una perspectiva teórica, estructural, geográfica y sectorial, formalizando una economía de la comunicación y la cultura con acento en las estructuras, agentes y flujos".

Autor de numerosos libros, ha publicado también muchos artículos sobre economía, cultura, políticas culturales y comunicativas, y otros de corte sociopolítico.

Publicó más de una docena de libros, el último 'Retrovisor y bisturí' (Alberdania, 2025), un "ejercicio de memoria crítica" sobre los últimos 60 años, y ha dirigido o codirigido "otras muchas obras colectivas".

Gestión pública

En el campo de la gestión pública, ejerció de asesor de la consejera de Cultura del Gobierno Vasco para asuntos de comunicación, audiovisual y cultura en las legislaturas 2002-2009. Fue redactor principal del Plan Vasco de la Cultura (2004-2015) y de las 'Orientaciones para el II Plan Vasco de Cultura.

Entre 2009-2012 participó en el Libro Blanco del Audiovisual de Euskadi (2003) -del que surgió el Cluster EIKEN-, en la puesta en marcha del Observatorio Vasco de la Cultura (2006), así como en la preparación de la legislación vasca relativa a FM de radio, Televisión Digital Local, en la redacción del proyecto de Ley de Comunicación y del Consejo del Audiovisual y del decreto de financiación del audiovisual en el País Vasco. También asesoró en dos de los contratos programas con EITB.

Durante siete años fue director de la sección de "Estructura y políticas de comunicación" de la Asociación Española de la Investigación de la Comunicación (AE-IC), que le homenajeó en 2020. Fue también presidente de la sección de España de la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura (ULEPICC).

El 5 de noviembre de 2025 recibió el premio de honor de la Asociación Vasca de Periodistas y del Colegio Vasco de Periodistas. La despedida se desarrollará este martes, de 17:00 a 19:00 horas en el tanatorio Uribe de Gernika-Lumo.

UPV-EHU Sociedad

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