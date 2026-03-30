Fallece a los 77 años el catedrático de la EHU, escritor y articulista Ramón Zallo

El catedrático de la Universidad del País Vasco-EHU, además de escritor y articulista, Ramón Zallo Elgezabal ha fallecido este lunes a los 77 años de edad.



Según ha informado la EUH en un comunicado, Ramon Zallo Elgezabal, nacido en Gernika-Lumo en 1948, era licenciado en Derecho y en Economía y doctor en Ciencias de la Información.



Dos años antes de la creación, en 1980, de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, comenzó a dar clases en la Unidad de Ciencias de la Información de Leioa. Fue nombrado catedrático de Comunicación Audiovisual de la EHU y ejerció como profesor emérito desde 2019 a 2022.



Miembro del Departamento de Comunicación Audiovisual y de la Publicidad, Zallo fue "pionero" en la investigación de las industrias de la comunicación y culturales.



En palabras del propio Zallo, "hubo que trascender en aquellos primeros años, en clave crítica, la sociología funcionalista y la economía micro", para aportar "una perspectiva teórica, estructural, geográfica y sectorial, formalizando una economía de la comunicación y la cultura con acento en las estructuras, agentes y flujos".



Autor de numerosos libros, ha publicado también muchos artículos sobre economía, cultura, políticas culturales y comunicativas, y otros de corte sociopolítico.



Publicó más de una docena de libros, el último 'Retrovisor y bisturí' (Alberdania, 2025), un "ejercicio de memoria crítica" sobre los últimos 60 años, y ha dirigido o codirigido "otras muchas obras colectivas".



Gestión pública



En el campo de la gestión pública, ejerció de asesor de la consejera de Cultura del Gobierno Vasco para asuntos de comunicación, audiovisual y cultura en las legislaturas 2002-2009. Fue redactor principal del Plan Vasco de la Cultura (2004-2015) y de las 'Orientaciones para el II Plan Vasco de Cultura.



Entre 2009-2012 participó en el Libro Blanco del Audiovisual de Euskadi (2003) -del que surgió el Cluster EIKEN-, en la puesta en marcha del Observatorio Vasco de la Cultura (2006), así como en la preparación de la legislación vasca relativa a FM de radio, Televisión Digital Local, en la redacción del proyecto de Ley de Comunicación y del Consejo del Audiovisual y del decreto de financiación del audiovisual en el País Vasco. También asesoró en dos de los contratos programas con EITB.



Durante siete años fue director de la sección de "Estructura y políticas de comunicación" de la Asociación Española de la Investigación de la Comunicación (AE-IC), que le homenajeó en 2020. Fue también presidente de la sección de España de la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura (ULEPICC).



El 5 de noviembre de 2025 recibió el premio de honor de la Asociación Vasca de Periodistas y del Colegio Vasco de Periodistas. La despedida se desarrollará este martes, de 17:00 a 19:00 horas en el tanatorio Uribe de Gernika-Lumo.