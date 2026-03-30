La identidad sexual y de género lideran las consultas del servicio vasco de atención a personas LGTBIQ+
Las consultas relacionadas con la identidad sexual y de género volvieron a ser las más numerosas del servicio vasco de atención a personas LGTBIQ+, Berdindu, con 222 registros, por delante de las de carácter jurídico, con 154, las vinculadas a sensibilización social, con 129, y al ámbito educativo, con 109.
Estos son algunos de los principales datos que recoge la memoria de Berdindu del pasado ejercicio, que ha sido presentada este lunes en rueda de prensa por la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, el director de Diversidad, Convivencia y Solidaridad Intergeneracional, Txema Ezkerra, y el técnico del servicio Berdindu, Ander Proll.
Dentro del bloque principal siguen pesando especialmente las consultas ligadas a vivencias e identidades trans, tanto en personas menores como adultas. En el terreno jurídico, destacan de nuevo las dudas sobre cambio documental y las solicitudes vinculadas a procesos de asilo.
Berdindu cerró 2025 con 578 demandas atendidas en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), una cifra muy similar a las 590 registradas el año anterior. El dato confirma la estabilidad de un servicio ya asentado como recurso de referencia para personas LGTBIQ+, familias, centros educativos, instituciones y entidades sociales.
Según ha explicado Melgosa, la gran diferencia no está tanto en el volumen total como en el tipo de atención, ya que el seguimiento de los casos creció con fuerza y pasó de 166 a 225 atenciones, mientras que las primeras consultas se situaron en 353.
"Berdindu no solo resuelve dudas puntuales, sino que acompaña procesos que se prolongan en el tiempo. La propia memoria subraya que muchas de estas atenciones continuadas responden a trámites no inmediatos, a personas que vuelven al servicio en distintos momentos o a situaciones que requieren apoyo emocional sostenido", ha añadido.
También crecieron las atenciones a familias. A lo largo de 2025, Berdindu realizó 77 atenciones familiares y atendió a 51 familias, frente a las 41 del año anterior. La mayoría de las demandas siguen llegando de madres y están relacionadas con identidades o expresiones de género no normativas de hijos e hijas, en muchos casos menores de edad, así como con dudas, ansiedad y necesidad de orientación.
En el área de atención directa, el servicio registró 226 atenciones personales, 77 familiares, 184 procedentes de entidades y 91 vinculadas a centros educativos. La memoria, no obstante, advierte de que esta nueva clasificación por ámbitos dificulta una comparación exhaustiva con ejercicios anteriores, por lo que la lectura más sólida debe hacerse sobre el volumen global y algunos indicadores concretos, como el seguimiento o la atención a familias.
El perfil de las personas atendidas vuelve a reflejar una fuerte presencia de mujeres cis y trans, aunque también crece el peso de los hombres trans. Por edades, el grupo más numeroso se sitúa entre los 19 y los 30 años, seguido por la franja de 31 a 44. Además, las personas migrantes representaron el 19 % de las demandas del ámbito personal registradas durante el año.
Otros programas
Uno de los movimientos más significativos del año fue la puesta en marcha de ‘Berdindu Ibiltari’, con el objetivo de acercar el servicio a municipios y entornos rurales. La memoria incorpora por primera vez esta variable y constata que "las atenciones procedentes de áreas rurales siguen siendo muy reducidas", lo que ha llevado al servicio a reforzar su presencia fuera de los núcleos urbanos.
En el ámbito educativo, Berdindu mantuvo una actividad intensa, aunque con un perfil distinto al del año anterior. En 2025 se realizaron 181 talleres con alumnado en toda la CAV, frente a los 245 recogidos en el balance anterior, y participaron 3330 estudiantes. A ello se sumaron 75 intervenciones con profesorado (32 asesorías y 43 formaciones), siete formaciones dirigidas a familias y veinte formaciones externas en nueve instituciones, con 405 participantes. Más que una caída lineal, los datos apuntan a "una diversificación del servicio y a una extensión de la formación más allá del aula".
En paralelo, la Dirección de Diversidad, Convivencia y Solidaridad Intergeneracional impulsó el año pasado, dentro del proceso de fortalecimiento de Berdindu, ‘Berdindu Formakuntza’. Hasta entonces existía 'Berdindu Eskolak', un programa centrado fundamentalmente en la formación y el asesoramiento a centros educativos y, de manera puntual, a algunos servicios de atención al público de la administración.
Con este nuevo programa, el servicio amplía su oferta de formación y sensibilización a administraciones públicas y al sector privado. La previsión es poder ofertar más de 65 acciones al año. Para hacer posible esta ampliación, el presupuesto de Berdindu se incrementó un 10 %. El aumento anual asciende a 45 746,64 euros y sitúa el presupuesto total del servicio en 503 214 euros.
La memoria recoge además una lectura cualitativa clara: "las formaciones siguen siendo valoradas como espacios seguros, útiles para cuestionar prejuicios, ampliar conocimientos y construir entornos más inclusivos". Al mismo tiempo, el profesorado sigue trasladando "inseguridad" a la hora de abordar la diversidad sexual y de género en las aulas, lo que mantiene intacta la necesidad de acompañamiento y apoyo especializado.
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