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Siete personas heridas, una grave, en un aparatoso incendio registrado en una vivienda de Lodosa

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Zazpi pertsona zauritu dira, bat larri, Lodosako etxebizitza batean izandako sutean
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EITB

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Siete personas han sido trasladadas  a distintos centros hospitalarios en la tarde de este martes tras registrarse un incendio en una vivienda de Lodosa. Una mujer de 77 años ha sido trasladada en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, con quemaduras de carácter grave en extremidades y cara.

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