Desarticulado un grupo criminal dedicado al robo en garajes y trasteros de Gipuzkoa
La Ertzaintza ha detenido a tres hombres y una mujer en Beasain por su presunta implicación en robos cometidos en garajes y trasteros de Gipuzkoa, sobre todo el la comarca del Goierri, y se ha incautado de casi un centenar de objetos, entre los que destacaban decenas de cajas de herramientas, pequeña maquinaria y material informático. Todo el material ha sido hallado en el mismo domicilio.
Según ha informado este lunes el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, la investigación se inició a raíz de sendas denuncias interpuestas por robos en garajes de San Sebastián y Zegama, en los que ladrones se habían llevado, entre otros objetos, ordenadores, productos de limpieza, alimentación y ropa.
Las indagaciones de la Ertzaintza concluyeron con la identificación de una mujer de 35 años y tres hombres de 29, 32 y 40, que fueron arrestados este pasado viernes y acusados de delitos de robo con fuerza y pertenencia a grupo criminal. Al más joven, se le imputa también un delito de receptación. Todos ellos han pasado a disposición judicial después de completar las diligencias policiales en comisaría.
La Ertzaintza ha hecho un llamamiento a todas las personas que hayan sido víctimas de estos robos para que pasen por la comisaría de Beasain con el fin de recuperar los objetos sustraídos. Para ello, deben presentar la denuncia interpuesta en su momento, así como acreditar la propiedad de los objetos mediante las facturas de compra, fotografías o cualquier otra documentación que sirva como prueba.
Entre los objetos sustraídos, hay también pequeños electrodomésticos, instrumentos musicales como una guitarra eléctrica, juguetes y múltiples productos de primera necesidad, como alimentos y artículos de limpieza y de higiene.
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