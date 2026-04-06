Vitoria-Gasteiz tendrá conexión directa con Gran Canaria desde el 15 de junio hasta finales de septiembre

La aerolínea canaria Binter ha puesto ya a la venta los billetes par alos vuelos que unirán este verano los aeropuertos de Vitoria-Gasteiz y Gran Canaria, según figura en su página web.

El primer vuelo será el lunes 15 de junio, a 140 euros de precio inicial -incluidas tasas y cargos de emisión-, el mismo coste tanto de ida como de vuelta, es decir, 280 euros en total.

El primer vuelo de ese 15 de junio vendrá desde Gran Canaria, de donde saldrá a las 14:25 horas, a Vitoria-Gasteiz, con llegada a las 18:25 horas. Inmediatamente, el avión regresará a Las Palmas saliendo de Foronda a las 19:05 horas, y llegando a Gran Canaria a las 21:15 horas.

Serán dos frecuencias semanales programadas los lunes y jueves hasta finales de septiembre.

Esta ruta permitirá enlazar, a través de la red de la compañía, con los seis aeropuertos del archipiélago canario (Lanzarote, Tenerife Norte, Tenerife Sur, Fuerteventura, La Gomera y La Palma y El Hierro), así como con los aeropuertos de las islas portuguesas de Madeira, Porto Santo y São Miguel, en Azores, además de con siete aeropuertos internacionales en África occidental en Marruecos, Sáhara Occidental, Senegal, Mauritania y Cabo Verde.

Conectividad del territorio

La sociedad VIA integrada por el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava, adjudicó el pasado 26 de marzo a Binter Canarias S.A la licitación para operar la ruta, por una cuantía de 120.000 euros (IVA excluido).

VIA indicó entonces que, siguiendo su Plan Estratégico, trabaja para "ampliar y diversificar la conectividad aérea del aeropuerto" y resaltó que la temporada de verano, por su alta demanda vacacional, ofrece "una oportunidad para reforzar tanto las opciones de viaje para la ciudadanía como la llegada de visitantes, mejorando la accesibilidad del territorio".