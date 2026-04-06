Gasteizek lotura zuzena izango du Kanaria Handiarekin ekainaren 15etik irailaren amaiera arte
Binter airelinea kanariarrak salgai jarri ditu dagoeneko Gasteiz eta Kanaria Handiko aireportuak lotuko dituen hegaldietako txartelak, bere webgunean agertzen denez.
Lehen hegaldia ekainaren 15ean izango da, astelehenean, 140 euroko hasierako prezioan (tasak eta jaulkipen-karguak barne), eta berdinak izango dira joaneko eta itzulerako hegaldien prezioak, hau da, 280 euro guztira.
Lehenengo hegaldia Kanaria Handitik aterako da 14:25ean Gasteizera eta 18:25ean iritsiko da. Segidan aterako atzera hegazkina, 19:05ean abiatuko da Forondatik eta 21:15ean iritsiko da Las Palmasera.
Iraila amaierara arte, astean bitan izango dira hegaldiak, ordutegi horietan, astelehen eta ostegunetan.
Ibilbide horri esker, konpainiaren sarearen bidez, Kanarietako artxipelagoko sei aireportuekin lotura egin ahal izango da (Lanzarote, Tenerife iparraldea, Tenerife hegoaldea, Fuerteventura, Gomera eta La Palma eta Hierro), bai eta Portugalgo Madeira, Porto Santo eta São Miguel uharteetako aireportuekin ere (Azores), eta nazioarteko zazpi aireporturekin ere, Afrika mendebaldean, Marokon, Mendebaldeko Saharan, Senegalen, Mauritanian eta Cabo Verden.
Lurraldearen konektibitatea
Eusko Jaurlaritzak, Arabako Foru Aldundiak, Gasteizko Udalak eta Arabako Merkataritza, Industria eta Zerbitzu Ganberak osatutako VIA sozietateak martxoaren 26an esleitu zion Binter Canarias SAri ibilbidea egiteko lizitazioa, 120.000 euroko zenbatekoan (BEZik gabe).
VIAk orduan adierazi zuenez, bere Plan Estrategikoari jarraituz, "Gasteizko aireportuaren aireko konektibitatea zabaltzeko eta dibertsifikatzeko" lanean dihardu, eta nabarmendu zuenez, udako denboraldiak, opor-garaia izanik, "aukera ematen du herritarrentzako bidaia aukerak zein bisitarien etorrera indartzeko, lurraldearen irisgarritasuna hobetuz".
