Cientos de personas denuncian en Berriz el último intento de homicidio machista
Bajo el lema 'Erasoen aurrean, autodefentsa feminista', varios cientos de personas han tomado parte esta tarde en Berriz en una manifestación convocada por el Movimiento Feminista para denunciar el apuñalamiento sufrido ayer lunes por una mujer a manos de su pareja en una vivienda de la localidad. Emakunde también se ha sumado a la protesta.
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