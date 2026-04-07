VIOLENCIA MACHISTA
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Cientos de personas denuncian en Berriz el último intento de homicidio machista

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ehunka herritarrek salatu dute Berrizen atzo izandako hilketa matxista saiakera
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EITB

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Bajo el lema 'Erasoen aurrean, autodefentsa feminista', varios cientos de personas han tomado parte esta tarde en Berriz en una manifestación convocada por el Movimiento Feminista para denunciar el apuñalamiento sufrido ayer lunes por una mujer a manos de su pareja en una vivienda de la localidad. Emakunde también se ha sumado a la protesta. 

Titulares de Hoy Berriz Violencia machista Emakunde Víctimas de violencia machista Sociedad

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GRAFCAV1775. BILBAO, 07/04/2026.- La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, (c) el viceconsejero de Juventud y Reto Demográfico, Xabier Legarreta (d) y el director de infancia, adolencencia y familia Gorka Oraá presentan este martes las líneas generales del 'Día sin móvil: un reto para estar más cerca', que se celebrará el próximo 18 de abril en las tres capitales vascas. Observatorio Vasco de la Infancia, Adolescencia y la Juventud. EFE/Luis Tejido
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El 18 de abril, día para desconectarse del móvil y disfrutar de la familia

Organizado por el Gobierno Vasco, Donostia/San Sebastián, Bilbao y Vitoria-Gasteiz celebrarán el Día sin Móvil en la Familia, un proyecto que busca fomentar un uso más consciente de la tecnología en las familias y que ha sido presentado por la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, como "un pequeño gesto para preservar el bienestar emocional y recuperar el valor del tiempo compartido".

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