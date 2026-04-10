Etapa Antzuola-Bergara
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¿Cómo afectará al tráfico la última etapa de la Itzulia?

La Itzulia termina este sábado con la etapa que partirá desde Goizper, en Antzuola, y finalizará en Bergara. Los ciclistas recorrerán principalmente las carreteras de Debabarrena y Debagoiena.
GRAFCAV1872. GALDAKAO, 09/04/2026.- El ciclista del Cofidis Alex Aramburu (c) se ha proclamado vencedor de la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista al País Vasco-Itzulia, por delante de los corredores del UNO -X Mobility y XDS Astana, Tobias Holland Johannessen y Christian Scaroni, respectivamente, que se ha disputado este jueves con salida y meta en Galdakao (Bizkaia) y un recorrido de 167,2 kilómetros. EFE/ Miguel Toña
Alex Aranburu ganó la etapa del pasado jueves. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Nola eragingo dio trafikoari Itzuliaren azken etapak?
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EITB

Última actualización

La Itzulia Basque Country llega a su final con una etapa que transcurrirá entre Goizper-Antzuola y Bergara. Aunque sea una etapa corta, no será un paseo para los ciclistas. Acumula casi 3000 metros de desnivel, suficiente para mantener la tensión hasta el final. 

En esta última etapa la carrera recorrerá las comarcas de Debagoiena y Debabarrena, aunque se saldrá puntualmente rumbo a Azkoitia para ascender Azkarate.

El Departamento de Seguridad ha anunciado los siguientes cortes de tráfico:

-AP-1, salida 130. En ambos sentidos. Duración del corte: 14:00–15:30.

-AP-1, salida 138. En sentido Vitoria-Gasteiz. Duración del corte: 14:00–18:00.

-AP-8, salida 64. En ambos sentidos. Duración del corte: 15:00–17:30.

-AP-636, salida 19. En ambos sentidos. Duración del corte: 13:30–15:00.

Mapa de la última etapa de Itzulia

La etapa pasará por los siguientes términos municipales, en los que también se producirán cortes: Antzuola, Elgeta, Azkoitia, Elgoibar, Eibar, Soraluze y Bergara.

Horarios de la última etapa de Itzulia
Tráfico Sociedad

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