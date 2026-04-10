¿Cómo afectará al tráfico la última etapa de la Itzulia?

La Itzulia Basque Country llega a su final con una etapa que transcurrirá entre Goizper-Antzuola y Bergara. Aunque sea una etapa corta, no será un paseo para los ciclistas. Acumula casi 3000 metros de desnivel, suficiente para mantener la tensión hasta el final.

En esta última etapa la carrera recorrerá las comarcas de Debagoiena y Debabarrena, aunque se saldrá puntualmente rumbo a Azkoitia para ascender Azkarate.

El Departamento de Seguridad ha anunciado los siguientes cortes de tráfico:

-AP-1, salida 130. En ambos sentidos. Duración del corte: 14:00–15:30.

-AP-1, salida 138. En sentido Vitoria-Gasteiz. Duración del corte: 14:00–18:00.

-AP-8, salida 64. En ambos sentidos. Duración del corte: 15:00–17:30.

-AP-636, salida 19. En ambos sentidos. Duración del corte: 13:30–15:00.