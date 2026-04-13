La Estrategia Vasca para Personas Mayores incluye por primera vez la diversidad sexual
Por primera vez, entre las 16 líneas tractoras, hay un proyecto sobre diversidad sexual para que las personas mayores vivan, de manera libre y no oculta, su sexualidad. También destacan dos proyectos contra la soledad no deseada, uno de ellos, en el ámbito rural.
"Facilitar una vida plena, autónoma y con sentido para las personas mayores, promoviendo "comunidades inclusivas y sostenibles que respondan a las necesidades actuales y futuras de la población longeva". Es el objetivo del la Estrategia Vasca con las Personas Mayores 2026-2029 que el Gobierno Vasco ha presentado este lunes en Tabakalera, en San Sebastián, ante más de cien personas representantes del Tercer Sector Social e instituciones públicas. El nuevo plan pone el foco en la longevidad y la autonomía y, entre sus acciones, luchará contra la soledad no deseada.
Según ha indicado la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, "la nueva estrategia busca garantizar el bienestar integral de las personas mayores, entendido como el desarrollo pleno en dimensiones físicas, emocionales, sociales y vitales. Todo ello, en un contexto de solidaridad intergeneracional y de comunidades inclusivas. Se enfatiza la vida plena como un proceso dinámico de autonomía, participación y sentido vital, y la solidaridad intergeneracional como base para una sociedad cohesionada y corresponsable".
Las tendencias demográficas indican que el 25,4 % de la población vasca tiene 65 años o más, con un aumento significativo de personas centenarias proyectado para 2038. Según los últimos datos de Eustat, la esperanza de vida ha aumentado en Euskadi: la de las mujeres hasta los 87 años y la de los hombres hasta los 81,7 años.
16 líneas de actuación
La estrategia incluye 16 proyectos tractores, que combinan iniciativas nuevas y de continuidad,entre los cuales se encuentran el servicio beti ON, el proyecto Biziaria, o el el programa Bizihabi.
Por primera vez, como novedad, hay un proyecto sobre diversidad sexual para que las personas mayores vivan, de manera libre y no oculta, su sexualidad. La Estrategia de Diversidad Sexual y Género enfocada a las personas mayores ya se está trabajando y pretende ser un marco para abordar la diversidad sexual.
En la lucha contra la soledad no deseada se contemplan nuevas iniciativas como Solelab o el Proyecto contra la Soledad en Zonas Rurales. La primera es un instrumento para medir la soledad no deseada, una propuesta para el desarrollo de un programa específico para abordar la soledad en todas las etapas de la vida, y la segunda propuesta se articula en torno a la recuperación de los centros sociales de las zonas rurales como lugares de referencia comunitaria, combinando actividades culturales, de ocio y de participación social.
Te puede interesar
La Ertzaintza investiga una agresión sexual en la Parte Vieja de San Sebastián
El caso se suma a otra agresión denunciada el 31 de marzo cerca del Ayuntamiento, por la que un hombre ya se encuentra en prisión provisional.
Ander Aldazabal, alcalde de Lekeitio: "La justicia nos ha dado la razón y en ese sentido estamos muy contentos"
No obstante, el alcalde de Lekeitio ha reconocido que el Ayuntamiento no comparte el límite impuesto por el Tribunal de Justicia a los vecinos de las localidades cercanas. "Estamos estudiando diferentes opciones para resolverlo, pero ahora tenemos que cumplir la ley y este año, al menos, no podrán obtener la tarjeta de residente", ha añadido.
Desalojan a decenas de personas del antiguo convento de Aranzadi en Pamplona, ante el comienzo de las obras de rehabilitación
El Ayuntamiento ha ofrecido soluciones habitacionales temporales para la mayoría de las 75 personas que pernoctaban en el antiguo convento de Agustinas, que acogerá un centro sanitario de recuperación neurológica.
El TSJPV avala el sistema de aparcamiento de Lekeitio, pero acota la zona verde solo a residentes
De esta manera, los vecinos y vecinas de Munitibar, Aulestia, Gizaburuaga, Amoroto, Mendexa, Ispaster eta Ea no podrán, como hasta ahora, estacionar en la zona verde, ya que el Tribunal Superior de Justicia considera "discriminatorio" el trato entre los no residentes.
La restauración del Castillo de Butrón entra en su fase final y acabará antes del verano
Iniciados en 2024, los trabajos han permitido abordar de forma integral las necesidades de conservación del monumento, mediante una planificación por fases que ha garantizado la durabilidad del edificio y la preservación de su valor patrimonial.
Osakidetza lanza la rehabilitación híbrida con sesiones presenciales y online
El proyecto piloto arrancará el lunes 20 de abril en Álava para pacientes de dolor cervical, de hombro y espalda. Los resultados servirán para ampliar progresivamente este modelo a toda la Atención Primaria de Osakidetza.
La nueva línea de Lurraldebus BU14 conecta ya Astigarraga con hospitales y zona universitaria
La línea ofrecerá servicio de lunes a viernes con servicio cada hora. El primer viaje saldrá a las 07:15 horas de Astigarraga y tendrá servicio hasta las 21:25 horas. En sentido contrario el primer autobus saldrá de universidades a las 08:00 horas y el último a las 22:00 horas.
Abierto el plazo para la inscripción en Haurreskolak para alumnado de 0 a 2 años, con casi 9000 plazas disponibles
Las familias podrán presentar la solicitud de forma 'online' o presencial hasta el próximo 4 de mayo en cualquiera de los centros de la red pública de Haurreskolak, indicando el centro o centros por orden de preferencia. Las listas definitivas se publicarán el 26 de junio.
Será noticia: Muerte de una mujer en Pamplona, Magyar logra la supermayoría en Hungría y Trump anuncia el bloqueo de Ormuz
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.