"Facilitar una vida plena, autónoma y con sentido para las personas mayores, promoviendo "comunidades inclusivas y sostenibles que respondan a las necesidades actuales y futuras de la población longeva". Es el objetivo del la Estrategia Vasca con las Personas Mayores 2026-2029 que el Gobierno Vasco ha presentado este lunes en Tabakalera, en San Sebastián, ante más de cien personas representantes del Tercer Sector Social e instituciones públicas. El nuevo plan pone el foco en la longevidad y la autonomía y, entre sus acciones, luchará contra la soledad no deseada.

Según ha indicado la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, "la nueva estrategia busca garantizar el bienestar integral de las personas mayores, entendido como el desarrollo pleno en dimensiones físicas, emocionales, sociales y vitales. Todo ello, en un contexto de solidaridad intergeneracional y de comunidades inclusivas. Se enfatiza la vida plena como un proceso dinámico de autonomía, participación y sentido vital, y la solidaridad intergeneracional como base para una sociedad cohesionada y corresponsable".

Las tendencias demográficas indican que el 25,4 % de la población vasca tiene 65 años o más, con un aumento significativo de personas centenarias proyectado para 2038. Según los últimos datos de Eustat, la esperanza de vida ha aumentado en Euskadi: la de las mujeres hasta los 87 años y la de los hombres hasta los 81,7 años.



16 líneas de actuación

La estrategia incluye 16 proyectos tractores, que combinan iniciativas nuevas y de continuidad,entre los cuales se encuentran el servicio beti ON, el proyecto Biziaria, o el el programa Bizihabi.

Por primera vez, como novedad, hay un proyecto sobre diversidad sexual para que las personas mayores vivan, de manera libre y no oculta, su sexualidad. La Estrategia de Diversidad Sexual y Género enfocada a las personas mayores ya se está trabajando y pretende ser un marco para abordar la diversidad sexual.

En la lucha contra la soledad no deseada se contemplan nuevas iniciativas como Solelab o el Proyecto contra la Soledad en Zonas Rurales. La primera es un instrumento para medir la soledad no deseada, una propuesta para el desarrollo de un programa específico para abordar la soledad en todas las etapas de la vida, y la segunda propuesta se articula en torno a la recuperación de los centros sociales de las zonas rurales como lugares de referencia comunitaria, combinando actividades culturales, de ocio y de participación social.