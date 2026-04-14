Hallan el cadáver de un hombre en la ría a la altura de Erandio

El cuerpo sin vida de un varón ha aparecido este martes flotando en la ría, a la altura de las instalaciones de Astilleros Murueta, en el municipio vizcaíno de Erandio. El hallazgo se ha producido a primera hora de la mañana.

Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, el aviso lo ha dado un particular sobre las 9:00 horas, lo que ha movilizado a los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Ertzaintza y efectivos de bomberos, que han procedido a rescatar el cadáver del agua. Posteriormente, el cuerpo ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense, donde se le practicará la autopsia para determinar las causas del fallecimiento.