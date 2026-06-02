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Naciones Unidas dice que el fenómeno meteorológico de "El Niño" será el más virulento de las últimas décadas

Tormentas tropicales, ciclones, inundaciones o calentamientos extremos. Los primeros efectos no tardarán en notarse, aunque su punto álgido suele ser a finales de año.

Euskaraz irakurri: Nazio Batuen Erakundeak dio ‘El Niño’ fenomeno meteorologikoa azken hamarkadetako bortitzena izango dela
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Agencias | EITB

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El fenómeno meteorológico conocido como "El Niño" podría ser el más violento de las últimas décadas, según la Organización Meteorológica Mundial.

Los expertos ven una probabilidad del 90% de que el fenómeno regrese a alta intensidad. De hecho, en las aguas profundas del Pacífico ya se han medido seis grados por encima de las temperaturas normales. El continuo calentamiento global de la Tierra ha calentado las aguas del mar, lo que podría multiplicar la capacidad de destrucción de "El Niño", explican los científicos

La líder de la OMC, Celeste Saulo, señala que la sociedad debe prepararse para fenómenos extremos. Se esperan tormentas tropicales, ciclones, inundaciones y fuertes sequías en varios países del mundo, así como grandes olas de calor tanto en la tierra como en el océano. Estos efectos afectarán directamente a la salud de las personas y, sobre todo, a la agricultura. 

Se trata de un fenómeno que comienza a desarrollarse entre marzo y junio, por lo que los primeros efectos se notarán este mismo mes o en pocas semanas, aunque su punto álgido se produce a finales de año y principios del siguiente. 

El último 'El Niño' se produjo entre 2023 y 2024 y se clasificó entre los cinco más fuertes registrados, batiendo récords de temperatura a nivel mundial, mientras que el de este año puede superar todos los récords.

 

Cambio Climático Onu Organización Naciones Unidas Emergencia Climática Internacional

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