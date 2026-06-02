Nazio Batuen Erakundeak dio ‘El Niño’ fenomeno meteorologikoa azken hamarkadetako bortitzena izango dela

Ekaitz tropikalak, zikloiak, uholdeak edo muturreko beroaldiak. Lehen aztarnak laster sumatuko dira, nahiz eta bere puntu gorena urte amaieran izan ohi den.
‘El Niño’ izenarekin ezagutzen den fenomeno meteorologikoa azken hamarkadetako bortitzena izan daiteke aurtengo honetan, Munduko Meteorologia Erakundearen arabera.

Adituek % 90eko probabilitatea ikusten dute fenomenoa intentsitate handian itzultzeko. Izan ere, Ozeano Bareko ur sakonetan ohiko tenperaturak baino sei gradu altuagoak neurtu dituzte dagoeneko. Lurraren etengabeko berotze globalak itsasoko urak berotu ditu, eta horrek ‘El Niñoren’ txikizio-ahalmena biderkatu dezakeela azaldu dute zientzialariek.

Celeste Saulo MMEko buruak adierazi duenez, gizarteak muturreko fenomenoetarako prestatu behar du. Ekaitz tropikalak, zikloiak, uholdeak eta lehorte gogorrak espero dira munduko hainbat herrialdetan, baita bero-olde handiak ere, bai lurrean eta bai ozeanoan. Ondorio hauek zuzeneko eragina izango dute pertsonen osasunean eta, batez ere, uraren eta elikagaien kopuruan, nekazaritzan sortuko dituen kalte handiengatik.

Martxoa eta ekaina bitartean garatzen hasten den fenomenoa da. Hortaz, lehen aztarnak eta ondorioak hilabete honetan bertan edo aste gutxi barru sumatuko ditugu, bere puntu gorena urte amaieran eta hurrengo urtearen hasieran izaten den arren. 

Azken El Niño 2023 eta 2024 artean gertatu zen, eta erregistratutako bost indartsuenen artean sailkatu zen, mundu mailako tenperatura-errekorrak hautsiz. Aurtengoak, ordea, marka guztiak gainditu ditzake.

 

