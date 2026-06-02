Nazio Batuen Erakundeak dio ‘El Niño’ fenomeno meteorologikoa azken hamarkadetako bortitzena izango dela
‘El Niño’ izenarekin ezagutzen den fenomeno meteorologikoa azken hamarkadetako bortitzena izan daiteke aurtengo honetan, Munduko Meteorologia Erakundearen arabera.
Adituek % 90eko probabilitatea ikusten dute fenomenoa intentsitate handian itzultzeko. Izan ere, Ozeano Bareko ur sakonetan ohiko tenperaturak baino sei gradu altuagoak neurtu dituzte dagoeneko. Lurraren etengabeko berotze globalak itsasoko urak berotu ditu, eta horrek ‘El Niñoren’ txikizio-ahalmena biderkatu dezakeela azaldu dute zientzialariek.
Celeste Saulo MMEko buruak adierazi duenez, gizarteak muturreko fenomenoetarako prestatu behar du. Ekaitz tropikalak, zikloiak, uholdeak eta lehorte gogorrak espero dira munduko hainbat herrialdetan, baita bero-olde handiak ere, bai lurrean eta bai ozeanoan. Ondorio hauek zuzeneko eragina izango dute pertsonen osasunean eta, batez ere, uraren eta elikagaien kopuruan, nekazaritzan sortuko dituen kalte handiengatik.
Martxoa eta ekaina bitartean garatzen hasten den fenomenoa da. Hortaz, lehen aztarnak eta ondorioak hilabete honetan bertan edo aste gutxi barru sumatuko ditugu, bere puntu gorena urte amaieran eta hurrengo urtearen hasieran izaten den arren.
Azken El Niño 2023 eta 2024 artean gertatu zen, eta erregistratutako bost indartsuenen artean sailkatu zen, mundu mailako tenperatura-errekorrak hautsiz. Aurtengoak, ordea, marka guztiak gainditu ditzake.
Zure interesekoa izan daiteke
Bi gidari hil dira astearte honetan Nafarroan izandako bi istriputan
56 urteko motozale bat hil da Izaban motorretik erorita. 60 urteko beste gizon bat hil da Esteribarren, bidetik irten ostean.
Baldintzak, epeak eta nola eman izena Osakidetzako EPEko azterketetan
Eskainitako 41 kategorietako batean izena emateko gida, pausoz pauso.
United Airlinesek Bilbo eta New York arteko hegaldi zuzenak eskainiko ditu irailaren 23ra arte
Konpainiak hiru hegaldi eskainiko ditu astean Loiuko eta Newmarkeko aireportuen artean. Zerbitzua joan den udan jarri zen martxan lehen aldiz, eta 14.400 bidaiari baino gehiago jaso zituen 2025ean.
17.000tik gora ikaslek hasi dituzte gaur unibertsitatean sartzeko probak Hego Euskal Herrian
Azterketak, ohi bezala, hiru egunez egingo dira, eta prozedurak bi fase ditu: sarbidea eta onarpena. Azterketen emaitzak ekainaren 10ean argitaratuko dira.
Global Sumud Euskal Herriak kereila kriminala aurkeztu du Ertzaintzaren eta Zupiriaren aurka, Loiuko jarduketa "basatiagatik"
Global Sumud Flotillaren euskal ordezkaritzak kereila kriminala aurkeztu du astearte honetan Loiun aktibisten ongietorrian aritu ziren ertzainen, polizia-dispositiboa zuzendu zuten buruzagien eta Bingen Zupiria Segurtasun sailburuaren aurka, hainbat delitu egotzita; besteak beste, legez kanpoko atxiloketa, lesioak eta gorroto-delitua, Bilboko aireportuan ontzidiko aktibistei egindako harreran izandako istiluen ondorioz. Hala iragarri dute Euskal Herriko Global Sumud Flotilla ordezkatzen duten Haizea Ziluaga eta Iker Sarriegi abokatuek, Bilboko epaitegiaren atarian.
Espainiako Gobernuak Estatutu Markoaren erreforma onartu du, medikuen oposizioa gorabehera
Onarpena ia lau urteko negoziazioen ondoren iritsi da; medikuen sindikatuek aurka jarraitzen dute eta grebarako deialdiari eutsi diote.
Zortzi kilometrorainoko auto-ilarak N-1 errepidean, Villabona parean izandako istripu baten ondorioz
Bi ibilgailuk istripua izan dute eta ondorioz errei bat itxi dute Lasarte-Oriara bidean.
Eusko Jaurlaritzak umeak 4 urte izan arte luzatuko du seme-alabako hilean 200 euroko laguntza unibertsala
Dekretuak, halaber, zabaldu egin ditu guraso bakarreko familiei ematen zaizkien laguntzak, 4 eta 7 urte arteko haurren gurasoei emango dizkie, hilean 100 eurokoak.
Lekeitioko Udalak errekurritu egingo du EAEko Auzitegi Nagusiak aparkalekuei buruz emandako ebazpena
Uda honetan, egungo araudia aplikatzen jarraituko du, inguruko udalerrietako bizilagunek TAOaren gune berdean aparkatzeko aukera izan dezaten; ez, ordea, turistek zein herrian bigarren etxebizitza dutenek.