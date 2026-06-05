El papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos sexuales durante su viaje a España

El papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica durante su viaje a España, desde mañana hasta el 12 de junio. La oficina de prensa del Vaticano no ha especificado qué día será el encuentro.

Según el Vaticano, la reunión ha sido organizada por la Iglesia española, y más información podrá llegar "tras el encuentro del pontífice estadounidense con las víctimas y en el respecto de su voluntad y privacidad".

Algunas asociaciones de víctimas de abusos por parte del clero habían denunciado en las últimas horas que el papa estaba a punto de llegar a su visita a Madrid, Barcelona, Gran Canarias y Tenerife sin haber tenido respuesta a sus peticiones de reunirse con él.