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El papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos sexuales durante su viaje a España

El Vaticano no ha dado más detalles sobre el encuentro. El papa visitará Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife desde mañana hasta el 12 de junio.
MADRID, 05/06/2026.- Fieles rezan en el interior de la Catedral de la Almudena de Madrid, este viernes, durante la vigilia previa a la llegada del Papa organizada por Pastoral Universitaria. León XIV viaja mañana a España para recorrer hasta el día 12 unos 2.500 kilómetros entre Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife y pronunciará doce discursos, cinco homilías y otros tantos saludos para impulsar valores fundamentales de la Iglesia católica como la dignidad humana, la caridad, la acogida a los más vulnerables como los migrantes y la búsqueda de la paz. EFE/ Rodrigo Jiménez
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Última actualización

El papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica durante su viaje a España, desde mañana hasta el 12 de junio. La oficina de prensa del Vaticano no ha especificado qué día será el encuentro.

Según el Vaticano, la reunión ha sido organizada por la Iglesia española, y más información podrá llegar "tras el encuentro del pontífice estadounidense con las víctimas y en el respecto de su voluntad y privacidad".

Algunas asociaciones de víctimas de abusos por parte del clero habían denunciado en las últimas horas que el papa estaba a punto de llegar a su visita a Madrid, Barcelona, Gran Canarias y Tenerife sin haber tenido respuesta a sus peticiones de reunirse con él.

Papa León XIV Iglesia Católica Abusos sexuales España Sociedad

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