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Leon XIV.a aita santua sexu-abusuen biktimekin bilduko da Espainian

Vatikanoak ez du topaketari buruzko xehetasun gehiagorik eman. Aita santuak Madril, Bartzelona, Kanaria Handia eta Tenerife bisitatuko ditu bihartik ekainaren 12ra bitartean.

MADRID, 05/06/2026.- Fieles rezan en el interior de la Catedral de la Almudena de Madrid, este viernes, durante la vigilia previa a la llegada del Papa organizada por Pastoral Universitaria. León XIV viaja mañana a España para recorrer hasta el día 12 unos 2.500 kilómetros entre Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife y pronunciará doce discursos, cinco homilías y otros tantos saludos para impulsar valores fundamentales de la Iglesia católica como la dignidad humana, la caridad, la acogida a los más vulnerables como los migrantes y la búsqueda de la paz. EFE/ Rodrigo Jiménez

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Leon XIV.a aita santua Eliza Katolikoaren barruan sexu-abusuak jasotako biktimekin bilduko da, bihartik ekainaren 12ra arte Espainiara egingo duen bidaian. Vatikanoko prentsa bulegoak ez du zehaztu zein egunetan izango den topaketa.

Vatikanoaren arabera, Espainiako Elizak antolatu du bilera, eta ez du informazio gehiago emango aita santua biktimekin bildu arte, betiere “bere borondatearen eta pribatutasunaren arabera".

Azken orduetan biktimen elkarteek salatu dutenez, aita santua Espainiara iristear zegoen, biltzeko eskaerei erantzunik eman gabe.

Leon XIV Aita Santua Eliza Katolikoa Sexu erasoak Espainia Gizartea

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