Aumentan hasta un 60 % los diagnósticos tardíos de VIH en Euskadi
El Departamento de Salud considera que el estigma en torno al sida y las ITS retrasa el diagnóstico y aumenta el riesgo de contagios. Junto a Osakidetza ha lanzado la campaña “Practica el Sex-Care”.
Los diagnósticos tardíos de VIH en Euskadi han pasado del 50 % de los nuevos casos registrados en 2024 a cerca del 60 % el pasado año, un aumento que preocupa a las autoridades sanitarias, que inciden en la importancia de la prevención y el autocuidado en beneficio propio y de los demás.
Este crecimiento queda recogido en la memoria 2025 del Plan vasco del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual, presentada este jueves en Bilbao por el doctor y especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública del Departamento de Salud, Adrián Llorente, el responsable del Plan del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual de Osakidetza, Oskar Ayerdi, y el presidente de la asociación EuskalSida, Marco Imbert.
Según los datos difundidos, en 2025 se detectaron 95 nuevos casos de VIH en Euskadi (una tasa de 4,2 casos por 100 000 habitantes), casi el 80 % de los cuales afectan a hombres con una media de edad de 39 años. Casi la totalidad de los casos, el 99 %, se produjeron vía transmisión sexual.
La mayoría de los afectados, en torno al 60 %, fueron diagnosticados tardíamente, lo que complica el tratamiento y aumenta el riesgo de transmisión a otras personas, ha advertido Oskar Ayerdi.
Pese al aumento de los casos de infección por VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana), se aprecia una disminución de la progresión hacia la fase más avanzada de sida por la eficacia de los tratamientos administrados. En 2025 se contabilizaron 18 casos de sida en Euskadi.
Otras infecciones de transmisión sexual
Sobre otras infecciones como la gonorrea, la sífilis o la clamidiasis, los datos muestran que siguen teniendo un fuerte impacto en la salud de la población, especialmente entre los jóvenes.
De ellas, ha crecido especialmente la incidencia de la clamidiasis, que se ha multiplicado por cuatro en una década. La gonococia o gonorrea también presenta un crecimiento notable, al igual que la sífilis. Concretamente, en el año 2025, se detectaron 3086 casos de clamidiasis, 1834 casos de gonococia y 345 de sífilis. La mayoría de estas infecciones se detectan entre los 20 y 34 años.
Ante los datos recogidos, Llorente ha destacado que "la prevención es la herramienta más eficaz para detener el aumento de casos y proteger la salud sexual a largo plazo".
Así, el Departamento de Salud defiende abordar la prevención y la educación sexual sin juicios morales, especialmente en el caso de los jóvenes, al considerar que el estigma en torno a las ITS es una barrera social y psicológica que retrasa el diagnóstico y el tratamiento.
Pruebas anuales
En favor de la prevención en este ámbito, el Departamento de Salud y Osakidetza han lanzado una nueva campaña, que tiene como lema "Practica el Sex-Care" y que pone el foco en la importancia del autocuidado de la salud sexual.
Precisamente el presidente de la asociación EuskalSida, Marco Imbert, ha insistido en la importancia del "autocuidado" y, tras advertir de que muchas enfermedades "son bacterianas", ha indicado que "hay muchas prácticas sexuales en la calle como sexo oral... en las que no se valora el riesgo y en las que sí hay riesgo".
A su juicio, toda persona sexualmente activa debería realizarse "como mínimo" una prueba de VIH e ITS al año. Estas pruebas pueden llevarse a cabo en centros de Osakidetza y también en farmacias y entidades comunitarias que realizan pruebas rápidas de VIH.
Por otra parte, el Departamento de Salud va a destinar 300 000 euros a entidades de iniciativa social para el desarrollo de programas de prevención y control del VIH/sida, hepatitis C (HC) e infecciones de transmisión sexual (ITS) en Euskadi.
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