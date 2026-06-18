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Osakidetza revacunará a 17 personas en Bilbao y Lasarte tras un fallo en la cadena de frío

Salud ha confirmado el fallo en la cadena de frío denunciado por EH Bildu y volverá a vacunar a los afectados: cinco en Lasarte y doce en Arangoiti. Rebeka Ubera califica de "inexplicable" este nuevo error, recordando la reciente polémica de las vacunas caducadas en Osakidetza.

(Foto de ARCHIVO) Imagen de recurso de un profesional sanitario administrando la vacuna frente a la meningitis a un joven. REMITIDA / HANDOUT por JUNTA DE ANDALUCÍA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 17/11/2023
Foto de archivo de EFE
Euskaraz irakurri: Osakidetzak 17 pertsona txertatuko ditu berriro Bilbon eta Lasarten, hotz-katearen akats baten ondorioz
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EITB

Última actualización

Nueva polémica con las vacunas en Osakidetza. El departamento de Salud ha confirmado un fallo en la cadena de frío, tal y como había denunciado previamente EH Bildu, y volverá a vacunar a los 17 afectados: cinco en Lasarte y doce en Arangoiti (Bilbao).

Tras desvelar que estas dosis ineficaces llegaron a ser inoculadas tanto a menores como a adultos, la coalición soberanista ha registrado una iniciativa en el Parlamento Vasco para exigir explicaciones urgentes al consejero de Salud, Alberto Martínez. La parlamentaria Rebeka Ubera ha alertado de que el error de conservación se detectó con posterioridad a la administración de los fármacos.

Ubera se ha remitido al informe del Comité de Investigación y Trazabilidad de las Vacunas —creado tras la crisis por la inoculación de dosis caducadas en Euskadi— para recordar que cualquier alteración térmica irreversible inactiva por completo o reduce drásticamente la potencia inmunizante de la vacuna de forma invisible a simple vista. 

Ante esta situación, la formación abertzale considera "inexplicable" que se repita un incidente de esta gravedad en el Servicio Vasco de Salud y reclama aclarar con urgencia las medidas adoptadas para evitar que vuelva a suceder.

EH Bildu Vacunas Comunidad Autonóma Vasca Osakidetza Sociedad

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