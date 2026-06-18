Osakidetzak 17 pertsona txertatuko ditu berriro Bilbon eta Lasarten, hotz-katearen akats baten ondorioz
Osasun Sailak onartu egin du EH Bilduk salatutako hotz-katearen akatsa, eta berriro txertatuko ditu kaltetuak: bost Lasarten eta hamabi Arangoitin. Rebeka Uberak gertatutakoa "ulergaitza" dela esan du, eta gogora ekarri du orain gutxi iraungitako txertoekin Osakidetzan izandako polemika.
Berriz piztu da eztabaida da txertoen inguruan Osakidetzan. Osasun Sailak onartu egin du hotz-katean akats bat egon dela, EH Bilduk gaur goizean gertatutakoa salatu ostean, eta berriro txertatuko ditu 17 kaltetuak: bost Lasarten eta hamabi Arangoitin (Bilbo).
Dosi horiek adingabeei zein helduei eman zitzaizkiela argitara eman eta gutxira, koalizio abertzaleak ekimena erregistratu du Eusko Legebiltzarrean, Alberto Martinez Osasun sailburuari azalpenak exijitzeko, premiaz. Rebeka Ubera legebiltzarkideak ohartarazi du akatsa behin dosiak eman eta gero atzeman zela.
Uberak Txertoen Ikerketa eta Trazabilitate Batzordearen txostena gogora ekarri du —iraungitako txertoak emateagatik sortutako krisiaren ondoren sortua—. Dokumentu horren arabera, itzulezina den edozein alterazio termikok txertoaren indar immunizagarritasuna erabat indargabetzen edo nabarmen murrizten du, itxuraz nabari ez den arren.
Egoera horren aurrean, alderdi abertzaleak "ulertezintzat" jo du Osakidetzan hain larria den gertakari bat berriro gertatzea, eta premiaz argitzeko eskatu du zer egingo duen antzeko hutsik berriro gerta ez dadin.
Zure interesekoa izan daiteke
San Mamesen eta garraio publikoan aldaketak egiteko eskatu zion FIFAk Bilbori
Udalak berretsi du 2030ean jokatzekoa den Munduko Txapelketako egoitza izan nahi duela, baina "ez edozein preziotan".
Txirrindulari bat hil da Forondan, auto batekin istripua izanda
Ezbeharra 08:50ak jo barik zeudela gertatu da, A-4306 errepideko biribilgune batetik gertu.
Eibarko Udalak ezohiko osoko bilkura egingo du arratsaldean sokamuturren etorkizunaz eztabaidatzeko
Bilkura 19:00etan egingo da, eta bozketa ez da loteslea izango. Bien bitartean, ordu erdi lehenago, 18:30ean, elkarretaratzeak egingo dituzte Udaletxe kanpoan sokamuturraren aldekoek eta aurkakoek.
Albiste izango dira: Abisu horia beroagatik, Estatu Batuen eta Iranen arteko bake akordioa eta "Bizi Natura" saioaren denboraldi amaiera
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Eusko Jaurlaritzak euskara azterketetako zeroen auziko "balizko gorabeherak" aztertzeko eskatu dio EHUri
Unibertsitate eta Hezkuntza sailburuek eta errektoreak urgentziazko bilera egin dute, giro adeitsuan. Aurretik, Jaurlaritzaren bozeramaileak eskatuta zuen azterketak azkar zuzen ditzatela, eta Unibertsitatearen esku daudela esan du. EHUk erantzun du "prozesu guztia" Eusko Jaurlaritzarekin batera egiten dela.
39 urteko gizon bat atxilotu dute, Basaurin adingabe bati sexu-erasoa egitea egotzita
Erasoa larunbat goizaldean egin zuten, lonja batean.
Nafarroako Larrialdietako Zuzendariordetzak botako du sanferminetako txupinazoa
Erakunde hori aukeratu dute herritarrek bozketan, Joseba Asiron alkateak iragarri duenez.
Amaitu da Martuteneko presoak Zubietako espetxe berrira lekualdatzeko prozesua
Ertzaintzaren konboi batek 230 preso eraman ditu asteazken honetan Martutenetik Zubietako espetxe berrira, segurtasun neurri zorrotzekin. Operatibo honekin amaitutzat eman da espetxe zaharraren huste historikoa.
44 urteko garraiolari bat hil da Murchanten, beste kamioi batekin izandako istripu batean
Ezbeharra AP-68an gertatu da. Bertaratu diren langileek ezin izan dute ezer egin hildakoaren bizia salbatzeko. Istripuan 41 urteko beste garraiolari bat zauritu da.