TXERTOAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Osakidetzak 17 pertsona txertatuko ditu berriro Bilbon eta Lasarten, hotz-katearen akats baten ondorioz

Osasun Sailak onartu egin du EH Bilduk salatutako hotz-katearen akatsa, eta berriro txertatuko ditu kaltetuak: bost Lasarten eta hamabi Arangoitin. Rebeka Uberak gertatutakoa "ulergaitza" dela esan du, eta gogora ekarri du orain gutxi iraungitako txertoekin Osakidetzan izandako polemika.

(Foto de ARCHIVO) Imagen de recurso de un profesional sanitario administrando la vacuna frente a la meningitis a un joven. REMITIDA / HANDOUT por JUNTA DE ANDALUCÍA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 17/11/2023
EFEren artxiboko argazkia
author image

EITB

Azken eguneratzea

Berriz piztu da eztabaida da txertoen inguruan Osakidetzan. Osasun Sailak onartu egin du hotz-katean akats bat egon dela, EH Bilduk gaur goizean gertatutakoa salatu ostean, eta berriro txertatuko ditu 17 kaltetuak: bost Lasarten eta hamabi Arangoitin (Bilbo). 

Dosi horiek adingabeei zein helduei eman zitzaizkiela argitara eman eta gutxira, koalizio abertzaleak ekimena erregistratu du Eusko Legebiltzarrean, Alberto Martinez Osasun sailburuari azalpenak exijitzeko, premiaz. Rebeka Ubera legebiltzarkideak ohartarazi du akatsa behin dosiak eman eta gero atzeman zela.

Uberak Txertoen Ikerketa eta Trazabilitate Batzordearen txostena gogora ekarri du —iraungitako txertoak emateagatik sortutako krisiaren ondoren sortua—. Dokumentu horren arabera, itzulezina den edozein alterazio termikok txertoaren indar immunizagarritasuna erabat indargabetzen edo nabarmen murrizten du, itxuraz nabari ez den arren.

Egoera horren aurrean, alderdi abertzaleak "ulertezintzat" jo du Osakidetzan hain larria den gertakari bat berriro gertatzea, eta premiaz argitzeko eskatu du zer egingo duen antzeko hutsik berriro gerta ez dadin.

EH Bildu Txertoak Euskal Autonomia Erkidegoa Osakidetza Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X