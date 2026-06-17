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Detenido un hombre de 39 años por agredir sexualmente a una menor de edad en Basauri

La agresión fue perpetrada la madrugada del pasado sábado en una lonja.
Euskaraz irakurri: 39 urteko gizon bat atxilotu dute Basaurin adingabe bati sexu-erasoa egiteagatik

Última actualización

Un hombre, de 39 años de edad, fue detenido este pasado martes como presunto autor de una agresión sexual a una menor perpetrada la madrugada del pasado sábado en una lonja de Basauri (Bizkaia), según ha informado el Departamento de Seguridad.

Tras presentar la correspondiente denuncia, la Ertzaintza inició una investigación para identificar y localizar al presunto agresor que fue arrestado ayer acusado de un delito de agresión sexual a menor de edad.

El arrestado fue trasladado a dependencias policiales para realizar las correspondientes diligencias y, una vez finalizadas, será puesto en las próximas horas a disposición judicial.

Basauri Violencia machista Sociedad

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