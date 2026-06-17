39 urteko gizon bat atxilotu dute, Basaurin adingabe bati sexu-erasoa egitea egotzita
Erasoa larunbat goizaldean egin zuten, lonja batean.
Ertzaintzak 39 urteko gizon bat atxilotu zuen asteartean, Basauriko (Bizkaia) lonja batean adingabe bati sexu-erasoa egitea egotzita, Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.
Salaketa jarri ondoren, Ertzaintzak ikerketa abiatu zuen ustezko erasotzailea identifikatzeko eta aurkitzeko. Azkenean, atzo atxilotu zuten.
Gizona ertzain-etxera eraman zuten beharrezko izapideak egiteko, eta, horiek amaitutakoan, epailearen esku utziko dute, hurremgo orduetan.
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