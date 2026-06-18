1778 estudiantes reclaman revisar el examen de euskera de la PAU

Un total de 1778 estudiantes ha solicitado la revisión del examen de euskera de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), lo que representa el 14 % de los alumnos presentados. Esta reclamación masiva se ha producido tras registrarse calificaciones inusualmente bajas que, en algunos casos, han llegado a ser de cero puntos. El rector de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Joxerramon Bengoetxea, ha recordado que las notas son "provisionales" hasta su publicación definitiva el lunes y ha defendido la necesidad de "garantizar la imparcialidad y la neutralidad de todo el proceso".

En la rueda de prensa celebrada este jueves en Bilbao, el rector ha precisado que, desde la universidad pública, no se va a realizar "ningún tipo de valoración sobre el resultado de esta prueba", puesto que las calificaciones, en este momento, "son provisionales y están siendo sometidas a un proceso de revisión". Cualquier tipo de declaración que hiciera en torno a los resultados tendría el riesgo de perjudicar la neutralidad e imparcialidad del proceso", ha explicado.

Asimismo, ha recordado que la PAU se regula mediante el Real Decreto 534 de 2024 a través de una comisión mixta entre gobiernos autónomos y universidades públicas. Según ha defendido, este sistema cuenta con "una serie de normas y de garantías" para asegurar "la imparcialidad, la neutralidad y la equidad" de todos los aspirantes.

Finalmente, Bengoetxea ha recordado que los alumnos tienen derecho a solicitar estas revisiones, que pueden llegar a una "tercera o cuarta" fase. "Tenemos que respetar un sistema basado en normas. Estamos en un estado de derecho y, si se vulneran los procedimientos, todo el proceso puede verse afectado", ha concluido.

El rector se ha mostrado "orgulloso" por las pruebas de acceso organizadas por la universidad, con "una normalidad destacable" y atendiendo de "una manera notable" a las personas que tienen "dificultades de accesibilidad", así como que exista el proceso de revisión, "que asegura el respeto de las normas y de los plazos".



"Estoy orgulloso de que nuestra universidad se aferre y defienda estos procesos", ha dicho. Respecto a la posibilidad de que algunas familias pudieran acudir al TSJPV para que investigara el proceso ha afirmado que no se va a pronunciar "sobre hipótesis". "Son hipótesis que, evidentemente, no dependen de nosotros, dependen de otras vías y otros cauces. Si se producen y cuando se produzcan, podremos pronunciarnos", ha indicado.





