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1.778 ikaslek eskatu dute USaPeko euskara azterketa berrikustea

Behin betiko emaitzak datorren astelehenean argitaratuko dira. EHUko errektoreak zehaztu duenez, "ez dute baloraziorik egingo probaren emaitzari buruz"; izan ere, kalifikazioak, une honetan, "behin-behinekoak dira eta berrikuspen prozesuan daude".

Argazkia: EFE
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EITB

Azken eguneratzea

USaPeko Euskara azterketaren gaia puri-purian dago. Guztira, 1.778 ikaslek eskatu dute Unibertsitatera Sartzeko Ebaluazioko euskara azterketa berrikustea; hau da, aurkeztutako ikasleen % 14k. Erreklamazio oldearen arrazoia da nota baxuak izan direla; izan ere, kasu batzuetan zero ere izan dute batzuek. 

Joxerramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU) errektoreak gogorarazi du notak "behin-behinekoak" direla, astelehenean behin betiko notak argitaratu arte. "Emaitzen inguruan egiten dudan adierazpen orok prozesuaren neutraltasuna eta inpartzialtasuna kaltetzeko arriskua luke", azaldu du.

Era berean, gogorarazi du prozesua gobernu autonomoen eta unibertsitate publikoen arteko batzorde misto baten bidez araututa dagoela. Hala, esan duenez, sistema horrek "arau eta berme batzuk" ditu hautagai guztien "inpartzialtasuna, neutraltasuna eta ekitatea" ziurtatzeko.

Azkenik, Bengoetxeak gogorarazi du ikasleek berrikuspenak eskatzeko eskubidea dutela, eta prozesu horiek "hirugarren edo laugarren fasera" irits daitezkeela. Era berean, Unibertsitateak antolatutako sarbide-proben irisgarritasun eta berme sistemaz "harro" agertu da, arauak eta epeak errespetatzea ziurtatzen baitu.

Familia batzuek Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusira jotzeko aukerari dagokionez, Bengoetxeak adierazi du ez duela "hipotesien inguruan" iritzirik emango, eta Unibertsitatearen betebeharra prozesuaren berme legal guztiak ziurtatzea dela berretsi du.

Euskal Autonomia Erkidegoa Gipuzkoa Gizartea
¿Cuándo sabremos las notas de las revisiones de la PAU?

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