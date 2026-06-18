EUSKADIKO USAP

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Noiz jakingo ditugu USaPeko notak?

Datorren astelehenean, ekainaren 22an, unibertsitatera sartzeko probetako behin betiko notak argitaratuko dira, baina ikasleek azken aukera bat izango dute: azterketak ikustea.

(Foto de ARCHIVO) Alumnos durante el primer día de selectividad en Galicia, a 3 de junio de 2025, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). Un total de 12.946 estudiantes gallegos están matriculados para participar, entre este martes y este jueves, 3, 4 y 5 de junio, en la convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), según el nuevo nombre que se le ha dado a la tradicionalmente conocida como 'selectividad'. La convocatoria de este año contiene grandes novedades, después de que la del 2024 pusiese fin a unos modelos de examen instaurados con la covid-19 que permitían una mayor optatividad al responder las preguntas. Álvaro Ballesteros / Europa Press 03/6/2025
Ikaslea azterketa batean. Argazkia: Europa Press.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU) Graduko Ikasketetara Sartzeko eta Onartzeko Prozedurak jasotzen duenez, Euskadiko Unibertsitatera Sartzeko Probako azterketen berrikuspenek lehen zuzenketa gehigarri bat barne hartzen dute, eta bigarrena, kasu jakin batzuetan.

Fase honetan daude aurtengo azterketan lortutako kalifikazioekin ados ez dauden ikasleen erreklamazioak, eta datorren astelehenean, ekainaren 22an, ebatzi eta argitaratuko dira.

Prozesu hori amaitutakoan, ikasleek ariketak ikusteko eska dezakete.

Lehenengo urratsa, zuzenketa berria eskatzea

Kalifikazioak argitaratu ondoren, ikasleek epe bat dute — agortuta dago jada — dagokion epaimahai kalifikatzaileko presidentearen aurrean ebaluazio-irizpide orokorrak eta zuzenketa- eta kalifikazio-irizpide espezifikoak "gaizki aplikatu" direla uste duten ariketak berrikusteko eskaera aurkezteko.

Oraingo honetan, hasierako zuzenketa egin zuenaz bestelako irakasle espezialista batek zuzenduko ditu berrikusi beharreko ariketak.

Irakasle horrek egiaztatu behar du alderdi guztiak ebaluatu direla eta kalifikazioa kalkulatzeko prozesuan ez dagoela errore materialik edo aritmetikorik. Nota aldatu behar dela uste badu, kalifikazioa zuzenduko du; nolanahi ere, kalifikazioa ezin izango da hasierako zuzenketan emandakoa baino txikiagoa izan.

Izapide hori bete ondoren, azterketaren bigarren zuzenketa osoa egiten da. Azken kalifikazioa izango da hasierako zuzenketaren edo, hala badagokio, lehenengo egiaztapenean zuzendutakoaren eta bigarren zuzenketan emandakoaren arteko batezbesteko aritmetikoa.

Eta desadostasun esanguratsurik badago?

Bi kalifikazio horien (hasierakoa eta berrikuspenaren ondoriozkoa) artean bi puntu edo gehiagoko aldea badago, aurrekoez bestelako bi pertsonak hirugarren zuzenketa bat egingo dute ofizioz. Kasu horretan, azken kalifikazioa bi pertsona horiek adostutakoa izango da, eta behin betikoa izango da.

Puntu horretan daude, hain zuzen ere, euskal ikasleek eskatutako berrikuspenak, eta EHUk datorren astelehenean, ekainaren 22an, argitaratuko du jasotako egiaztapen-eskaera guztien behin betiko ebazpena. Halaber, egondako erreklamazio kopurua ere jakinaraziko du. 

Errekurritu al daiteke emaitza hori?

Bai, ebazpen horren aurka berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke ebazpena ematen duen organoari, edo zuzenean administrazioarekiko auzien jurisdikzioan.

Ikasleek azterketa zuzenduta ikus dezakete?

Bai, azken aukera gisa, ikasleek azterketak ikusteko ere eska dezakete. Horretarako, eskaera bat egin beharko dute ekainaren 23a eta 24a bitartean. 

EHU Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X