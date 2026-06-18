Será noticia: Aviso amarillo por calor, acuerdo de paz entre EE. UU. e Irán y final de temporada de "Bizi Natura"

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 18 de junio de 2026:

- Aviso amarillo por calor: Las temperaturas volverán a subir y el calor se extenderá también al litoral, con las máximas por encima de 30 ºC en casi todas partes y rondando los 35 ºC en puntos del interior. Por ello, Euskalmet ha activado un aviso amarillo por temperaturas altas persistentes durante toda la jornada y otro por temperaturas altas extremas, de 13:00 a 20:00 horas, en Álava, interior de Bizkaia y Gipuzkoa. En el caso de Navarra el aviso amarillo por calor afectará a casi todo el territorio (salvo el norte) entre las 13:00 y las 21:00 horas.

- Acuerdo de paz entre EE. UU. e Irán: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo en Irán, Masud Pezeshkian, han firmado el acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Próximo. El documento ha sido firmado "de forma virtual", La firma ha llegado antes de lo previsto, ya que estaba previsto para el próximo viernes en Ginebra.

- Final de temporada de "Bizi Natura": Tras tres semanas de emisión diaria en ETB1 y ETB2, "Bizi Natura" despide esta temporada, después de haber convertido la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, sus marismas y su entorno en el gran escenario natural de Euskal Telebista. El cierre llegará el este jueves, 18 de junio, con dos programas especiales en directo: a las 20:55 horas en ETB1 presentado por Xabier Sukia; y a las 22:15 horas en ETB2, con África Baeta.