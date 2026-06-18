Albiste izango dira: Abisu horia beroagatik, Estatu Batuen eta Iranen arteko bake akordioa eta "Bizi Natura" saioaren denboraldi amaiera
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko ekainaren 18an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Abisu horia beroagatik: Tenperaturek gora egiten jarraituko dute, eta beroa kostaldera ere zabalduko da. Tenperatura maximoak 30 gradutik gorakoak izango dira ia lurralde osoan, eta 35 gradu ingurura irits daitezke barnealdeko zenbait tokitan. Hori dela eta, egun osoan abisu horia indarrean egongo da Araban eta Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean, tenperatura altu iraunkorrengatik. Halaber, toki horietan muturreko tenperatura oso altuengatik abisu horia aktibatuko da 13:00etatik 20:00etara. Halaber, beroari dagokion abisu horia ezarriko dute Nafarroan, ipar partean izan ezik, 13:00etatik 21:00etara.
- Estatu Batuen eta Iranen arteko bake akordioa: Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek elkar ulertzeko memoranduma sinatu dute. Ekialde Hurbileko gerrari amaiera emango dion bake akordioa Donald Trump AEBko presidenteak eta Masud Pezeshkian Irango presidenteak sinatu dute, telematikoki, aurreikusi baino bi egun lehenago.
- "Bizi Natura" saioaren denboraldi amaiera: Hiru astez Urdaibaiko Biosferaren Erreserba, padurak eta ingurunea Euskal Telebistaren agertoki natural bihurtu ostean, "Bizi Natura" saioaren denboraldi bukaerako saio berezia, eskainiko dute ETB1en eta ETB2n. ETB1en 20:55ean hasiko da, ETB1en, Xabier Sukiak aurkeztuta; eta 22:15ean, ETB2n, Africa Baetak gidatuta.
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