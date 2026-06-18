Euskadi cuenta con 488 refugios climáticos en 11 municipios, incluyendo espacios interiores refrigerados y zonas exteriores con sombra, destinados a proteger a la población, especialmente a los más vulnerables, durante episodios de calor extremo. Estas instalaciones, que abarcan bibliotecas, centros cívicos y parques con arbolado y fuentes, buscan paliar los efectos negativos de las altas temperaturas en la salud.

Además de las tres capitales de la Comunidad Autónoma Vasca (Vitoria-Gasteiz, Bilbao y San Sebastián), la red se extiende por localidades como Amurrio en Álava; Barakaldo y Gernika en Bizkaia; y Bergara, Hernani, Irun, Pasaia y Tolosa en Gipuzkoa. Estos espacios benefician ya a más de un millón de personas.

La sociedad pública Ihobe, dependiente del Gobierno Vasco, ha publicado una guía para ayudar a los ayuntamientos a identificar, crear y difundir sus refugios climáticos, y ha creado un distintivo para identificar estos espacios, de manera que cualquier persona pueda reconocerlos fácilmente. El objetivo no es crear nuevos espacios, sino adaptar y poner en valor los ya existentes. Se trata por tanto de una medida "sencilla, eficaz y de bajo coste", ha destacado Ihobe en una nota.