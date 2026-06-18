Euskadi se prepara frente al calor con cerca de medio millar de refugios climáticos
Esta iniciativa, impulsada por la sociedad pública Ihobe, adapta espacios públicos como bibliotecas y parques en 11 localidades para ofrecer zonas de sombra y refrigeración, beneficiando a más de un millón de personas.
Euskadi cuenta con 488 refugios climáticos en 11 municipios, incluyendo espacios interiores refrigerados y zonas exteriores con sombra, destinados a proteger a la población, especialmente a los más vulnerables, durante episodios de calor extremo. Estas instalaciones, que abarcan bibliotecas, centros cívicos y parques con arbolado y fuentes, buscan paliar los efectos negativos de las altas temperaturas en la salud.
Además de las tres capitales de la Comunidad Autónoma Vasca (Vitoria-Gasteiz, Bilbao y San Sebastián), la red se extiende por localidades como Amurrio en Álava; Barakaldo y Gernika en Bizkaia; y Bergara, Hernani, Irun, Pasaia y Tolosa en Gipuzkoa. Estos espacios benefician ya a más de un millón de personas.
La sociedad pública Ihobe, dependiente del Gobierno Vasco, ha publicado una guía para ayudar a los ayuntamientos a identificar, crear y difundir sus refugios climáticos, y ha creado un distintivo para identificar estos espacios, de manera que cualquier persona pueda reconocerlos fácilmente. El objetivo no es crear nuevos espacios, sino adaptar y poner en valor los ya existentes. Se trata por tanto de una medida "sencilla, eficaz y de bajo coste", ha destacado Ihobe en una nota.
Impacto en la salud y mortalidad
El incremento de las temperaturas y la mayor frecuencia de episodios de calor extremo constituyen un riesgo creciente para la salud pública. En Euskadi este impacto ya se refleja en indicadores de mortalidad.
Sin ir más lejos, la ola de calor registrada a finales del pasado mes de mayo dejó un balance de 14 posibles muertes asociadas al exceso de temperatura según el sistema MoMo, más de un centenar de personas atendidas por emergencias y un fallecimiento confirmado de una persona de 80 años con patologías previas en la CAV.
Previsiones para los próximos años
Los escenarios climáticos indican que en las próximas décadas el número de días con temperaturas superiores a los 35 ºC serán mucho más frecuentes: en Bizkaia y Gipuzkoa, pasarán de 3 o 4 días al año a 16-17 a final de siglo, y en Araba de 4 días a más de 20.
Además, según el informe del 'Estado del Clima en Euskadi' presentado por el Gobierno Vasco, desde 1970 la temperatura en Euskal Herria ha aumentado 0,3 °C por década. Los días de olas de calor han pasado de una media de 4 días en el periodo 1970-2000 a casi 9 en la última década (2014-2023).
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