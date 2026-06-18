500 babesgune klimatiko daude Euskadin, beroaldiei aurre egiteko
Ihobe sozietate publikoak bultzatutako ekimenari esker, 11 udalerritako eremu publikoak egokitzen dira —hala nola liburutegiak eta parkeak— itzalguneak eta gune freskoak eskaintzeko. Milioi bat pertsonari baino gehiagori egiten die mesede, eta asmoa pertsona zaurgarrienak babestea da.
Euskadik 488 babesgune klimatiko ditu 11 udalerritan zehar banatuta, hala nola parkeak, liburutegiak edo gizarte-etxeak, herritarrei itzalguneak eta gune freskoak eskaintzeko muturreko bero-boladen aurrean. Bereziki pertsona zaurgarrienei zuzenduta daude gune hauek, eta helburua da muturreko tenperaturek osasunean dituzten ondorio negatiboak arintzea.
Hiru hiriburuez gain (Gasteiz, Bilbo eta Donostia), honako herri hauek ere batu dira sarera: Amurrio (Araba), Barakaldo eta Gernika (Bizkaia), eta Bergara, Hernani, Irun, Pasaia eta Tolosa (Gipuzkoa). Ekimen honek milioi bat herritarri baino gehiagori egingo dio mesede.
Ihobe sozietate publikoak, Eusko Jaurlaritzaren mende dagoenak, bultzatutako ekimen honek aipatutako 11 udalerritako espazio publikoak egokitzen ditu itzalguneak eta gune freskoak eskaintzeko. Horretarako, udalei babeslekuak identifikatzen, sortzen eta zabaltzen laguntzeko gida bat eta bereizgarri berezi bat argitaratu ditu, edonork guneok erraz identifikatu ditzan.
Eragina hilkortasun tasan
Tenperaturen igoera eta muturreko bero-boladak gero eta ohikoagoak dira eta horren eragina nabaria da, baita Euskadin ere. Urrutira gabe, joan den maiatzaren amaieran izandako bero-boladak 14 pertsonaren heriotza eragin zuela uste da EAEn, MoMo sistemaren arabera.
Aurreikuspenak aurrera begira
Adituen arabera, datozen hamarkadetan askoz egun gehiago izango ditugu 35 ºC-tik gorako tenperaturekin: Bizkaian eta Gipuzkoan, urtean 3 edo 4 egun izatetik 16-17 izatera pasatuko dira mende amaieran, eta Araban, berriz, 4 egunetik 20 baino gehiagora.
Gainera, Eusko Jaurlaritzak aurkeztutako 'Euskadiko Klimaren Egoera' txostenaren arabera, 1970etik hona tenperatura 0,3 °C igo da hamarkada bakoitzeko Euskal Herrian. Bero-bolada egunak, batez beste, 1970-2000 aldian 4 egun izatetik azken hamarkadan (2014-2023) ia 9 izatera igaro dira.
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