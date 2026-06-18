Fallece un ciclista en un accidente con un turismo en Foronda

Un ciclista de 69 años ha fallecido este jueves en un accidente con un turismo en Foronda (Álava), ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

El accidente se ha registrado minutos antes de las 08:50 horas en las inmediaciones de una rotonda de la carretera local A-4306, en Foronda, y en él se han visto implicados un ciclista y un turismo.

Patrullas de la Ertzaintza y una ambulancia de Osakidetza han acudido al lugar para atender al ciclista, que se encontraba inconsciente.

Los intentos de reanimación de la víctima han sido infructuosos y un médico ha certificado su fallecimiento en el lugar del suceso.

La Ertzaintza ha iniciado una investigación y ha abierto un atestado para determinar las causas del accidente.