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Txirrindulari bat hil da Forondan, auto batekin istripua izanda

Ezbeharra 08:50ak jo barik zeudela gertatu da, A-4306 errepideko biribilgune batetik gertu.

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69 urteko txirrindulari bat hil da gaur Forondan (Araba), auto batekin izandako istripu baten ondorioz, Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Istripua 08:50 jo barik zeudela lehenago jazo da, A-4306 errepideko biribilgune batetik gertu. Bertan, txirrindulari batek eta auto batek istripua izan dute, baina oraindik ez dago ari zer dela eta.

Ertzaintza eta Osakidetzako anbulantzia bat bertaratu dira. Txirrindularia konorterik gabe zegoen une horretan, baina osasun langileek ezin izan dute ezer egin hura salbatzeko.

Ertzaintzak ikerketa abiatu du, istripua zerk eragin duen argitzeko. 

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