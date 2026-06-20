Buscan a una mujer de 56 años desaparecida este sábado en Vitoria-Gasteiz

La Ertzaintza busca a María Soledad, una mujer de 56 años que desaparecida este sábado 20 de junio en Vitoria-Gasteiz, según ha informado la Asociación de voluntarias y voluntarios digitales de emergencias de Euskadi @VOSTeuskadi, entidad colaboradora de SOS Deiak.

Se trata de una mujer de 1,35 metros de altura y complexión normal( 55-60 kilos), tez clara, pelo castaño entrecanoso y ojos marrones. Lleva gafas graduadas.

La mujer, que tiene una discapacidad del 80 %, ha sido vista por última vez en la calle Andalucía de la capital alavesa.