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Buscan a una mujer de 56 años desaparecida este sábado en Vitoria-Gasteiz

La mujer, que tiene una discapacidad del 80 %, mide 1,35, es de tez clara, tiene el pelo entrecanoso y lleva gafas graduadas. Ha sido vista por última vez en la calle Andalucía.

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Imagen de la mujer desaparecida.
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EITB

Última actualización

La Ertzaintza busca a María Soledad, una mujer de 56 años que desaparecida este sábado 20 de junio en Vitoria-Gasteiz, según ha informado la Asociación de voluntarias y voluntarios digitales de emergencias de Euskadi @VOSTeuskadi, entidad colaboradora de SOS Deiak.

Se trata de una mujer de 1,35 metros de altura y complexión normal( 55-60 kilos), tez clara, pelo castaño entrecanoso y ojos marrones. Lleva gafas graduadas.

La mujer, que tiene una discapacidad del 80 %, ha sido vista por última vez en la calle Andalucía de la capital alavesa.

La asociación para encontrar a personas desaparecidas solicita que quien la haya visto pueda tener información se ponga en contacto con el 112, servicio de emergencias del Gobierno Vasco.

Personas Desaparecidas Vitoria-Gasteiz Ertzaintza Sociedad

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