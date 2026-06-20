DESAGERTUTAKO PERTSONAK
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Bizirik topatu dute Gasteizen desagertutako 56 urteko emakumea

Desagerpenak kezka sortu zuen eta mobilizazio handia eragin zuen sare sozialetan.

Desagertutako emakumearen irudia.
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EITB

Azken eguneratzea

VOST Euskadi elkarteak jakinarazi du Maria Soledad bizirik aurkitu dutela. Desagerpenak kezka sortu zuen eta mobilizazio handia eragin zuen sare sozialetan.

Larunbatean eman zuten 56 urteko emakume horren desagerpenaren berri, senideek eta gertukoek haren berririk ez zutela ohartarazi zutenean.

VOST Euskadik eskerrak eman dizkie herritarrei, bilaketak iraun duen bitartean emandako erantzun azkarragatik eta babesagatik.

“Maria Soledad bizirik aurkitu dute. Orain bere argazkia sare sozial guztietatik ezabatzeko unea da. Mila esker guztioi zuen laguntzagatik”, adierazi du erakundeak ohar batean.

Desagertutako Pertsonak Gasteiz Ertzaintza Gizartea

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