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Iraetako Trena, que lleva 15 años funcionando, celebra su X encuentro de trenes pequeños

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Iraetako tren txikia elkarteak 15 urte daramatza abian; gaur X. aldiz estatuko tren txikiekin elkartu dira
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 15 urte martxan daramatzan Iraetako Trena elkarteak tren txikien X. topaketa egin du gaur
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EITB

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Han reunido trenes que circulan en raíles de cinco pulgadas, o lo que es lo mismo, de 12 centímetros. Unos han provisto bien de carbón los trenes, mientras que algunos otros han tenido que hacer frente a situaciones adversas.

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Bilbao, 20/06/2026.- Varios colectivos, entre ellos, Euskal Herriko Global Sumud Flotilla, GKS, Herri Norte y familiares y amigos de Iñigo Cabacas, convocan una manifestación en Bilbao para denunciar "la brutalidad de la Ertzaintza". EFE/Miguel Toña
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Hace  min.

Miles de personas denuncian en Bilbao la "campaña de criminalización" del Gobierno Vasco y la "brutalidad" de la Ertzaintza

Miles de personas y agentes sociales, entre ellos miembros de Global Sumud Euskal Herria, se han reunido esta tarde en Bilbao para protestar "contra la impunidad y la represión policial". Denuncian la "campaña de criminalización contra el movimiento popular" del Gobierno Vasco y la "brutalidad de la Ertzaintza", y advierten de que el PNV "limita el derecho a la protesta a lo que es de su interés".

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