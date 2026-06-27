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Alertan de medusas en las playas vizcaínas de La Arena, Gorrondatxe, Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil y Muriola

En las playas de Arriatera-Atxabiribil y Muriola está prohibido el baño por bandera roja, mientras que en el resto ondea la bandera amarilla de baño por precaución. La temperatura media del agua se sitúa en torno a los 21 grados.
Gorrondatxe
Playa de Gorrondatxe (Bizkaia). Foto: Sabino de Bilbao Atxa
Euskaraz irakurri: Marmokak daudela ohartarazi dute Bizkaiko Arena, Gorrondatxe, Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil eta Muriola hondartzetan
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EITB

Última actualización

La Cruz Roja de Bizkaia ha advertido de presencia de medusas en las playas vizcaínas de La Arena, Gorrondatxe, Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil y Muriola, aunque solo en estas dos últimas está prohibido el baño por bandera roja, mientras que en el resto ondea la bandera amarilla de baño por precaución.

El resto de arenales del territorio permiten el baño excepto la playa de Sukarrieta, con bandera roja. Las Arenas, Bakio y Laida tienen bandera amarilla, mientras que Ereaga, Arrigunaga, Plentzia, Gorliz, Armintza, Aritzatxu, Laidatxu, San Antonio, Laga, Ea, Ogella, Isuntza y Karraspio permiten el baño libre, con banera verde.

La temperatura media del agua se sitúa en torno a los 21 grados y la temperatura ambiente marca alrededor de 24 grados.

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