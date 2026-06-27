Marmokak daudela ohartarazi dute Bizkaiko Arena, Gorrondatxe, Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil eta Muriola hondartzetan
Arriatera-Atxabiribil eta Muriola hondartzetan debekatuta dago bainatzea; gainerakoetan, berriz, bandera horia dago. Uraren batez besteko tenperatura 21 gradukoa da.
Bizkaiko Gurutze Gorriak ohartarazi du marmokak daudela Bizkaiko Arena, Gorrondatxe, Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil eta Muriola hondartzetan, baina azken bi horietan bakarrik dago debekatuta bainatzea; gainerakoetan, berriz, bandera horia jarri dute.
Lurraldeko gainerako hareatzek bainatzeko aukera ematen dute, Sukarrieta hondartzak izan ezik, bandera gorria baitu. Areetan, Bakion eta Laidan bandera horia jarri dute, eta berdea, aldiz, honako hauetan: Ereaga, Arrigunaga, Plentzia, Gorliz, Armintza, Aritzatxu, Laidatxu, San Antonio, Laga, Ea, Ogella, Isuntza eta Karraspio.
Uraren batez besteko tenperatura 21 gradukoa da, eta giroaren tenperatura 24 gradukoa.
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