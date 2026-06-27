Investigan a tres jóvenes en Vitoria por agredir y coaccionar a un hombre para que se quitara la camiseta de España
Los hechos han ocurrido este sábado de madrugada, durante las fiestas del barrio de Aranbizkarra.
Tres hombres de 22, 30 y 32 años han sido identificados e imputados por un delito de odio, lesiones leves y coacciones, por agredir y amenazar a una persona que llevaba puesta la camiseta de la selección española de fútbol, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.
Los hechos han ocurrido este sábado de madrugada, cuando agentes de la Ertzaintza se han personado en el recinto festivo del barrio de Aranbizkarra (Vitoria-Gasteiz) después de que una persona denunciara haber sido agredida y coaccionada por un grupo de personas que le instaba a quitarse la prenda.
Según ha relatado la víctima, fue rodeado por el grupo y comenzaron a empujarle y a proferir amenazas contra él, tras lo que llamó a la Ertzaintza.
Las patrullas desplazadas al lugar identificaron e imputaron a tres de los implicados, de 22, 30 y 32 años, por delitos de lesiones leves y coacciones, así como también un delito de odio.
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