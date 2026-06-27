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Hiru gazte ikertzen ari dira Gasteizen, gizon bat Espainiako selekzioko kamiseta eranztera behartu nahi zutelako

Inputatuek larunbat goizaldean eraso zioten biktimari, Aranbizkarra auzoko jai-esparruan.

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Agentziak | EITB

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22, 30 eta 32 urteko hiru gizon identifikatu eta inputatu dituzte gorroto, lesio arin eta hertsapen delitu batengatik, Espainiako futbol selekzioaren kamiseta soinean zeraman pertsona bati eraso eta mehatxu egiteagatik, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.

Larunbat goizaldean gertatu da guztia. Ertzaintzako agenteak Gasteizko Aranbizkarra auzoko jai-esparrura joan dira, herritar batek salatu baitu talde batek eraso egin diola.

Biktimak azaldu duenez, ezezagun batzuek inguratu egin dute eta bultzaka eta mehatxuka hasi zaizkio. Hori gertatu baino ez, Ertzaintzari deitu dio.

Bertaratutako patruilek hiru pertsona identifikatu eta inputatu dituzte, lesio arinak eta derrigortze-delitua egotzita, baita gorroto-delitu bat ere.

Gasteiz Gizartea

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