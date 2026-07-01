Onintza Enbeita será la pregonera de la Aste Nagusia de Bilbao 2026
Ainhoa Urrejola Soldevilla, de la comparsa Kaixo, en cambio, será la txupinera.
La bertsolari y periodista Onintza Enbeita Maguregi será la pregonera de la Aste Nagusia 2026, según ha informado Bilboko Konpartsak. En cambio, el papel de txupinera lo desempeñará Ainhoa Urrejola Soldevilla, integrante de la comparsa Kaixo.
De esta manera, Enbeita, nacida y vecina de Muxika, es la primera mujer en ganar, en 2018, el Campeonato de Bizkaia de Bertsolaritza, y será la encargada de leer el pregón desde el balcón del Teatro Arriaga el próximo 22 de agosto antes de dar comienzo a la celebración que considera "la fiesta popular más bella".
Al término de la última Korrika, en declaraciones a Euskadi Irratia, Enbeita confesó que tiene dos sueños: uno, “bastante utópico”, y otro, ser pregonera de las fiestas de Bilbao.
Por su parte, Urrejola, de la comparsa Kaixo desde hace casi 30 años, su vida ha estado ligada "desde siempre" a las comparsas. Según ha explicado el Ayuntamiento de Bilbao en un comunicado, actualmente reside en Otxarkoaga, trabaja en un comedor escolar y es madre de dos hijas. Vive Aste Nagusia "con especial emoción" y espera la llegada de Marijaia como "uno de los momentos más esperados" del año.
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