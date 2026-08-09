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Fuertes tormentas dejan intensas lluvias, granizo y un brusco descenso de temperaturas en Hego Euskal Herria

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ekaitzek eurite handiak, kazkabarra eta tenperaturen bat-bateko jaitsiera utzi dituzte Hego Euskal Herrian
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Agencias | EITB

Última actualización

Fuertes tormentas han afectado a numerosos puntos de Navarra y Euskadi, dejando rachas de viento intenso, granizo y lluvias torrenciales. Estella, la comarca de Baztan, Sartaguda, Pamplona y Aoiz también se han visto afectadas por el temporal. En Euskadi la afección ha sido muy irregular, aunque han destacado especialmente las fuertes lluvias y el granizo registrado en Atxondo (Bizkaia).

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