Fuertes tormentas dejan intensas lluvias, granizo y un brusco descenso de temperaturas en Hego Euskal Herria

Fuertes tormentas han afectado a numerosos puntos de Navarra y Euskadi, dejando rachas de viento intenso, granizo y lluvias torrenciales. Estella, la comarca de Baztan, Sartaguda, Pamplona y Aoiz también se han visto afectadas por el temporal. En Euskadi la afección ha sido muy irregular, aunque han destacado especialmente las fuertes lluvias y el granizo registrado en Atxondo (Bizkaia).