Fuertes tormentas dejan intensas lluvias, granizo y un brusco descenso de temperaturas en Hego Euskal Herria
Fuertes tormentas han afectado a numerosos puntos de Navarra y Euskadi, dejando rachas de viento intenso, granizo y lluvias torrenciales. Estella, la comarca de Baztan, Sartaguda, Pamplona y Aoiz también se han visto afectadas por el temporal. En Euskadi la afección ha sido muy irregular, aunque han destacado especialmente las fuertes lluvias y el granizo registrado en Atxondo (Bizkaia).
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Las tormentas de granizo se repiten por segundo día en Navarra y Gipuzkoa
La Comunidad Foral e Iparralde continúan en alerta naranja este domingo por tormentas y precipitaciones intensas. En Noáin, una granizada ha dejado 5 litros por metros cuadrado en apenas 10 minutos.
Euskadi activa este sábado el aviso amarillo por temperaturas cercanas a los 35 grados en el sur del territorio
El aviso permanecerá activo entre las 12:00 y las 20:00 horas, pero a la tarde se esperan chubascos y tormentas, con posibilidad de granizo y fuertes rachas de viento.
Jornada lluviosa y fresca antes del regreso del calor el viernes
El jueves destaca la nubosidad y las precipitaciones en buena parte de Euskal Herria, aunque el tiempo mejorará de forma progresiva a lo largo del día. el viernes subirán con fuerza las temperaturas, mientras que el fin de semana podrían repetirse los chubascos tormentosos durante las tardes.
Lluvias y descenso de temperaturas hasta el jueves
La inestabilidad marcará el tiempo durante los dos próximos días, con lluvias débiles en la vertiente cantábrica, posibilidad de tormentas en el interior y un descenso de las temperaturas máximas. A partir del viernes volverá el ambiente más soleado y los termómetros iniciarán una recuperación.
Un julio para la historia: 3,6 ºC más cálido de lo normal y extremadamente seco
El mes ha estado marcado por la ola de calor registrada entre los días 5 y 12, la cuarta del año, que afectó de forma generalizada a todo el territorio. Se superaron los 40 °C en varios puntos.
Inicio de semana con menos calor y posibilidad de tormentas
La nubosidad irá ganando terreno durante la jornada de este lunes y favorecerá un descenso generalizado de las temperaturas en Euskal Herria. Además, no se descartan chubascos tormentosos por la tarde, sobre todo en el este, mientras que el martes volverá el tiempo estable y el calor.
Ambiente soleado y aumento de temperaturas para este domingo
El termómetro superará la barrera de los 25 ºC en la costa, y las máximas rondarán los 30 º C en el interior. Al sur del territorio, se sobrepasarán los 35 ºC, y hay emitidos avisos amarillos por calor.
Nueva jornada de calor intenso en Navarra, con alertas naranjas en el centro y el Pirineo
Las temperaturas máximas podrán alcanzar los 41º en la Ribera, que permanece en aviso amarillo, y los 39º en Pamplona y Estella. En la CAV, únicamente estará en vigor el aviso amarillo en sur de Álava.
El calor extremo dispara los termómetros hasta los 42,1 ºC en Cáseda
La alerta naranja activada para este miércoles en Navarra y Álava ha dejado temperaturas que han rondado los 40 grados en numerosas localidades.
Alerta naranja en el interior de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y aviso amarillo en el resto de Euskal Herria, por calor
Mañana, Álava volverá a estar en alerta naranja, mientras que en Bizkaia y Gipuzkoa el aviso será de nivel amarillo. En la Comunidad Foral de Navarra, el aviso pasa de amarillo a alerta naranja, salvo en el norte, ya que se espera que suban las temperaturas (rozarán los 39 °C).