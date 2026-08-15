FENÓMENOS METEOROLÓGICOS
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Al menos un muerto y dos menores heridos en una riada cerca de Ponferrada (León)

La riada se ha producido sobre las 19:30 horas. Se desconoce el número exacto de desaparecidos.
(Foto de ARCHIVO) Un vehículo del Servicio de Emergencias de Castilla y León. REMITIDA / HANDOUT por EMERGENCIAS 1-1-2 Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 10/10/2025
Euskaraz irakurri: Hainbat desagertu eta zauritu uholdeen ondorioz, Ponferradatik gertu (Leon)
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Agencias | EITB

Última actualización

Al menos una persona ha muerto y dos menores de edad están heridos como consecuencia de una riada y un deslizamiento de tierra registrados este sábado en las localidades de Manzanedo de Valdueza y Bouzas, pertenecientes al municipio leonés de Ponferrada, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno y municipales. 

Según informa el 112, los hechos se han producido a las 19:38 horas cuando la Sala de Operaciones ha recibido varias llamadas informando de estos hechos.

El aviso se ha trasladado a los Bomberos de Ponferrada, a Policía Nacional, a Policía Local de Ponferrada, al Centro Coordinador de Emergencias y al GRIPDE que se encuentran en el lugar actuando.

El Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección Civil ha activado el helicóptero de rescate que ha partido hacia el lugar. Emergencias sanitarias - Sacyl- ha enviado dos ambulancias soporte vital básico (SVB) y soporte vital avanzado (SVA) y personal médico del punto de atención continuado (PAC). 

Varias personas permanecen desaparecidas y otras han resultado heridas, aunque se desconoce el número exacto.  

España Alertas Meteorológicas Temporales Sociedad

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