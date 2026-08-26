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Un incendio de grandes dimensiones ha arrasado el interior de la antigua ikastola Jaso de Pamplona

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Ikastola argazkia
18:00 - 20:00

Agencias | EITB

Última actualización

El fuego, al parecer intencionado, ha obligado a desalojar de manera preventiva a las 35 personas que se encontraban en ese momento en el inmueble, que actualmente está ocupado por decenas de jóvenes. Ninguna persona ha resultado herida ni afectada por el humo. Tras ser sofocadas las llamas por los equipos de extinción, el edificio ha tenido que ser completamente precintado debido a los daños estructurales. La Policía Municipal de Pamplona se encuentra valorando la situación junto con los servicios sociales para gestionar la situación de vulnerabilidad en la que han quedado los jóvenes desalojados.

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